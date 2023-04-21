Кино с психологом: красные флаги Серкана Болата

В 2020 году состоялась премьера сериала “Постучись в мою дверь”, который до сих пор остается популярным среди женщин. Зрителям показывают классическую историю любви между “прекрасным принцем” Серканом Болатом и “простушкой” Эдой Йылдыз.

© Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

В материале “Рамблера” с психотерапевтом Вероникой Сысоевой — о том, какие красные флаги были у Серкана Болата.

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По сюжету сериала Серкан Болат владеет архитектурным бюро. Он родился в богатой семье, страдает трудоголизмом и ипохондрией. Неожиданно он встречает девушку по имени Эда — их случайно связывает судьба. Она родилась в небогатой семье и мечтает стать ландшафтным дизайнером. Несмотря на первоначальную ненависть их отношения заканчиваются романом. Однако с самого начала главный герой показывает “красные флаги” — черты характера, которые выдают в нем его психологические травмы.

На самом деле у Серкана Болата есть огромное количество психологических проблем, которые лежат на поверхности. Их можно выявить даже в его репликах. Надо также обратить внимание на его историю отношений.

Болат долгое время не мог найти пару из-за незакрытых детских травм, проблем в отношениях с родителями и не выстроенных личных границ. Поведением героя управляли психологические убеждения и установки с ограничивающим содержанием: «никому нельзя доверять - вокруг одни предатели», «близость - это больно, от всех следует держаться подальше», «любовь - опасна, от нее нужно отказаться», «мир и люди - источник неприятностей, избегание, агрессия, раздражительность и токсичность помогут быть в безопасности» Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Однако не только у Серкана в сериале есть психологические проблемы. Его возлюбленная Эда с самого начала показывала свое психологически нездоровое поведение, поэтому знакомство между главными героями началось с агрессии.

Незнакомая девушка открыто пытается доминировать, манипулировать и бесцеремонно нарушать границы Серкана, чувствительного человека с травмами и убеждениями, описанными выше. Неудивительно, что основная реакция Болата в общении с Эдой будет защитная

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Как отметила психотерапевт, многие проблемы Серкана появились из-за его детских травм. В сериале зрителей знакомят с родителями главного героя, и по их характеру можно узнать многое о том, как воспитывался Серкан.

Доминирующие родители Серкана — мать с гиперопекой и отец ни во что не ставящий своего сына, сделали свое дело. Серкан вырос чувствительным, замкнутым и неуверенным в себе, неспособный качественно выстраивать отношения и справляться со своими эмоциями Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

В итоге у Серкана и Эды появились нездоровые отношения, построенные на самоутверждении. С помощью девушки из другого социального круга он хотел не только самоутвердиться, но и показать свою независимость. Такие отношения, как правило, имеют не очень хороший конец.

Эда являлась прекрасной возможностью отстоять свои границы, показать, что достаточно взрослый и способен самостоятельно делать выбор, принимать решения и нести за них ответственность. В итоге Эда стала глотком свежего воздуха, независимости и свободы. Девушка равная по статусу не смогла бы дать этого Серкану

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Как отмечает Вероника Сысоева, в реальной жизни подобный тип отношений очень распространен. Многие люди пытаются решить свои психологические проблемы благодаря партнеру, но это никогда не заканчивается успехом.