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Роулинг готова к тому, что сериал «Гарри Поттер» будут хейтить

Известная писательница Джоан Роулинг в социальных сетях рассказала о том, что многие её ненавистники пытаются организовать бойкот грядущего сериала про Гарри Поттера из-за того, что она выступает продюсером проекта.

Роулинг готова к тому, что сериал «Гарри Поттер» будут хейтить
© Чемпионат.com

Как отметила Роулинг, она готова к потоку негатива и хейта, поэтому «запаслась шампанским».

Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупреждён — значит вооружён, я запаслась большим запасом шампанского.

В комментариях Роулинг подчеркнула, что она взялась за продюсирование сериала в том числе из-за того, чтобы показать в нём Пивза — полтергейста Хогвартса, которого не было в фильмах. Увидеть Пивза можно было в игре Hogwarts Legacy.

Ненавистники Джоан Роулинг будут всеми силами пытаться мешать её различным проектам, поскольку обозлены на писательницу за высказывания о трансгендерах в 2020 году.

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