Фанаты Гарри Поттера назвали кандидатов на роли в сериале HBO

Телеканал HBO объявил о начале съемок нового сериала по книгам о Гарри Поттере. Имена актеров пока не раскрываются, но у поклонников уже есть догадки на этот счет.

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Кандидатом на роль Гарри Поттера фанаты считают молодого актера Тоби Вульфа. Гермиону Грейнджер могла бы сыграть Бронте Кармайкл, а Рона Уизли — Джошуа Пиккеринг.

Большинство поклонников ожидает увидеть в сериале Тома Фелтона, исполнившего роль Драко Малфоя в оригинальных фильмах. Они считают, что он может предстать в образе своего отца Люциуса, передает Popcornnews.