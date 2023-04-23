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Роулинг высмеяла активистов, решивших не смотреть сериал про Гарри Поттера

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Вокруг сериала про Гарри Поттера, анонсированного HBO Max, разгорелись нешуточные споры. Активисты, ратующие за расширение трансгендерных свобод, обвинили Джоан Роулинг во всех смертных грехах и решили в знак протеста не смотреть шоу. Писательницу это обстоятельство очень развеселило, и она сообщила в соцсетях, что запасаслась шампанским.

Роулинг высмеяла активистов, решивших не смотреть сериал про Поттера
© Российская Газета

Напомним, Джоан Роулинг, создательница вселенной Гарри Поттера, станет исполнительным продюсером сериала. Шоу рассчитано на десять лет, в нем будут задействованы совсем новые актеры. Сериал снимут не по новым произведениям Роулинг, а по уже ставшим классическими романами о Гарри Поттере.

Как сообщает Daily Mail, сам факт, что в HBO MAX решили пригласить к работе над шоу Джоан Роулинг, вызвал негативную реакцию со стороны некоторых активистов, которые посчитали, что из-за позиции писательницы относительно трансгендерности, она не может присутствовать в столь знаковых проектах.

В знак протеста некоторые активисты решили байкотировать шоу, проще говоря, не смотреть его. О чем немедленно сообщили в соцсетях.

Роулинг отреагировала и сообщила в соцсетях, что нанесет ответный удар, устроив вечеринку с шампанским по этому поводу.

"Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз - телешоу о Гарри Поттере. – Поскольку предупрежден значит вооружен, я предусмотрительно сделала большой запас шампанского", - написала Роулинг.

Пост писательницы породил новую дискуссию. Часть людей, посчитавших себя оскорбленными постами Роулинг, призывают всех, кто не согласен с писательницей, бойкотировать шоу. Пошла и другая волна: всех, кто позицию писательницы разделяют, призывают непременно посмотреть сериал. Судя по всему, вариант просто посмотреть сериал, безо всяких дополнительных условий, участниками дискуссии не рассматривается.

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