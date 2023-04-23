Роулинг высмеяла активистов, решивших не смотреть сериал про Поттера

Вокруг сериала про Гарри Поттера, анонсированного HBO Max, разгорелись нешуточные споры. Активисты, ратующие за расширение трансгендерных свобод, обвинили Джоан Роулинг во всех смертных грехах и решили в знак протеста не смотреть шоу. Писательницу это обстоятельство очень развеселило, и она сообщила в соцсетях, что запасаслась шампанским.

Напомним, Джоан Роулинг, создательница вселенной Гарри Поттера, станет исполнительным продюсером сериала. Шоу рассчитано на десять лет, в нем будут задействованы совсем новые актеры. Сериал снимут не по новым произведениям Роулинг, а по уже ставшим классическими романами о Гарри Поттере.

Как сообщает Daily Mail, сам факт, что в HBO MAX решили пригласить к работе над шоу Джоан Роулинг, вызвал негативную реакцию со стороны некоторых активистов, которые посчитали, что из-за позиции писательницы относительно трансгендерности, она не может присутствовать в столь знаковых проектах.

В знак протеста некоторые активисты решили байкотировать шоу, проще говоря, не смотреть его. О чем немедленно сообщили в соцсетях.

Роулинг отреагировала и сообщила в соцсетях, что нанесет ответный удар, устроив вечеринку с шампанским по этому поводу.

"Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз - телешоу о Гарри Поттере. – Поскольку предупрежден значит вооружен, я предусмотрительно сделала большой запас шампанского", - написала Роулинг.