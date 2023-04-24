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HBO планирует учесть недостатки первого сезона The Last of Us на съемках продолжения

Американский сценарист Нил Дракманн рассказал, что во втором сезоне The Last of Us будут учтены пожелания зрителей и проработаны недостатки первой части.

HBO планирует учесть недостатки первого сезона The Last of Us
© Слово и Дело

Несмотря на успех первого сезона экранизации популярной игры, часть зрителей осталась не в восторге от небольшого количества экшн-сцен и отсутствия большого числа зараженных. Отвечая на вопросы поклонников о продолжении сериала The Last of Us, Дракманн заявил, что он вместе с руководством компании HBO учтут все недостатки первого сезона.

«Для второго сезона мы запланировали много интересного, особенно для людей, которые хотели больше зараженных. Очень волнительно! Будьте готовы», — сказал шоураннер во время спойлеркаста Kinda Funny's, посвященного сериалу.

Напомним, первый сезон The Last of Us обогнал по просмотрам сериал «Дом дракона». На сервисе HBO шоу посмотрели 30,4 млн человек.

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