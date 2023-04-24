HBO планирует учесть недостатки первого сезона The Last of Us

Американский сценарист Нил Дракманн рассказал, что во втором сезоне The Last of Us будут учтены пожелания зрителей и проработаны недостатки первой части.

Несмотря на успех первого сезона экранизации популярной игры, часть зрителей осталась не в восторге от небольшого количества экшн-сцен и отсутствия большого числа зараженных. Отвечая на вопросы поклонников о продолжении сериала The Last of Us, Дракманн заявил, что он вместе с руководством компании HBO учтут все недостатки первого сезона.