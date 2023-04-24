Как изменилась Леди Баг за 11 лет

В это трудно поверить, но мультсериалу «Леди Баг и Супер-кот» уже почти одиннадцать лет — премьера в Южной Корее состоялась 1 сентября 2015 года, а во Франции шоу вышло 19 октября 2015 года. Но не все поклонники знают, что изначально история Леди Баг была комиксом, созданным тогда ещё двадцатипятилетним Томасом Астрюком — и только потом превратилась в мультсериал. Первый трейлер вышел почти 11 лет назад, 26 августа 2012 года, правда, ту версию истории супергероев мир так и не увидел.

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Но и тут всё было не так просто — по первоначальной задумке «Леди Баг» была похожа на аниме и была выполнена в 2D стиле. Тлум.Ру решил сравнить «оригинальных» Маринетт и Адриана с привычной нам версией из шоу и совершенно новой — из полнометражки «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение».

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Маринетт

Tlum.ru

В целом Маринетт остаётся похожей на себя во всех версиях — те же большие глаза, такие же тёмно-синие хвостики. Вот только в анимешной версии у девушки на голове была прядка, которая смешно сворачивалась в сердечко каждый раз, как она видела Адриана. В полнометражной версии она выглядит немного младше за счёт более круглого лица и пухлых губ.

В образе Леди Баг больше всего выделяется именно 2D-версия: если в мультсериале и полнометражке супергероиню легко узнать в костюме, то в аниме-варианте она меняется до неузнаваемости. Её волосы удлиняются, а на маске нет типичных для божьей коровки пятнышек.

Адриан

Tlum.ru

Не узнаёте? Это же Феликс! Да-да, в изначальной версии шоу Адриан должен был быть неприятным и грубым, но его характер менялся, когда он перевоплощался в Супер-Кота. В полнометражной версии Агрест-младший тоже выглядит юным — и каким-то более грустным. Хочется обнять его!

Tlum.ru

Вот это котик… В 2D-версии Супер-Кот выглядит как настоящий матёрый котище. Вы видели эту шевелюру? В мультсериале и фильме супергерои похожи друг на друга. И нам кажется, что у него очаровательные щёчки.

На наш взгляд, больше всего изменился Бражник — в фильме он почти не вызывает ужаса, а его костюм кажется странноватым и даже смешным. Ну как можно бояться такого злодея?