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Просмотры третьего сезона «Мандалорца» обвалились почти вдвое

Аналитическая компания Samba TV опубликовала данные о просмотрах последнего эпизода третьего сезона «Мандалорца». Как оказалось, финальную серию самого популярного сериала по «Звёздным войнам» посмотрели в 662 тыс. домохозяйств в США.

Просмотры третьего сезона «Мандалорца» обвалились почти вдвое
© Чемпионат.com

Это почти в два раза меньше, чем просмотры финала второго сезона. Тогда у цифровых экранов собрались 1,1 млн американских домохозяйств. Также последний эпизод третьего сезона посмотрели хуже, чем первый — за премьерой продолжения следили 722 тыс. зрителей.

Кроме того, третий сезон «Мандалорца» показал худшие зрительские рейтинги во всём сериале. Сразу два эпизода в продолжении зрители оценили куда ниже предыдущих: третья серия The Convert получила средний рейтинг в 7 баллов, а шестая Guns for Hire — в 6,3 балла.

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