Просмотры третьего сезона «Мандалорца» обвалились почти вдвое

Аналитическая компания Samba TV опубликовала данные о просмотрах последнего эпизода третьего сезона «Мандалорца». Как оказалось, финальную серию самого популярного сериала по «Звёздным войнам» посмотрели в 662 тыс. домохозяйств в США.

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Это почти в два раза меньше, чем просмотры финала второго сезона. Тогда у цифровых экранов собрались 1,1 млн американских домохозяйств. Также последний эпизод третьего сезона посмотрели хуже, чем первый — за премьерой продолжения следили 722 тыс. зрителей.