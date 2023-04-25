Люпон раскритиковала участие Кардашьян в "Американской истории ужасов"

Актриса и певица Пэтти Люпон раскритиковала участие Ким Кардашьян в сериале "Американская история ужасов". Ее слова цитирует People.
Люпон считает, что Кардашьян не стоит сниматься в новом сезоне.
"Прости, прости меня, Ким. Что ты делаешь со своей жизнью?" - отреагировала артистка, сыгравшая в сериале Джоан Рэмси и певицу кабаре Кэти Пизазз.
По словам Люпон, в 12-м сезоне "Американской истории ужасов" стоило бы сняться известному актеру. Какого именно актера она имеет в виду, певица не уточнила. Люпон призвала Кардашьян отказаться от роли.
Две недели назад Ким Кардашьян сообщила, что вошла в состав актерской группы 12-го сезона сериала "Американская история ужасов". Она опубликовала тизер нового сезона, в котором она снялась вместе с Эммой Робертс.
Титры, запущенные под пугающую музыку, гласили: "Эмма Робертс и Ким Кардашьян хрупки. Этим летом". Предыдущие актерские работы Кардашьян включают озвучку героини мультфильма "Щенячий патруль" и одной из серий сериала "Американский папаша". Кроме того, она появлялась в комедии "Восемь подруг Оушена", сериале "Две девчонки на мели", фильме "Семейный консультант" и сериале "До смерти красива".