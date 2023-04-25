Люпон раскритиковала участие Кардашьян в "Американской истории ужасов"

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Люпон считает, что Кардашьян не стоит сниматься в новом сезоне.

"Прости, прости меня, Ким. Что ты делаешь со своей жизнью?" - отреагировала артистка, сыгравшая в сериале Джоан Рэмси и певицу кабаре Кэти Пизазз.

По словам Люпон, в 12-м сезоне "Американской истории ужасов" стоило бы сняться известному актеру. Какого именно актера она имеет в виду, певица не уточнила. Люпон призвала Кардашьян отказаться от роли.

Две недели назад Ким Кардашьян сообщила, что вошла в состав актерской группы 12-го сезона сериала "Американская история ужасов". Она опубликовала тизер нового сезона, в котором она снялась вместе с Эммой Робертс.