Фото: первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Netflix представил первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом . На нём изображены главные герои сериала: Геральт из Ривии, Цирилла и Йеннифэр, находящиеся в объятиях друг друга.

Конкретных деталей третьего сезона «Ведьмака» всё ещё нет — ранее шоураннер Лорин Хиссрич заявляла, что он будет куда ближе к книгам, чем первые два сезона. Съёмки продолжения «Ведьмака» стартовали 31 марта в Италии и продлились до середины сентября. Сейчас шоу находится на этапе постпроизводства: ведётся работа над спецэффектами, и готовится полноценная рекламная кампания.