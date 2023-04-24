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1 час назад

Фото: первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Чемпионат.com

Netflix представил первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом. На нём изображены главные герои сериала: Геральт из Ривии, Цирилла и Йеннифэр, находящиеся в объятиях друг друга.

Фото: первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.com

Конкретных деталей третьего сезона «Ведьмака» всё ещё нет — ранее шоураннер Лорин Хиссрич заявляла, что он будет куда ближе к книгам, чем первые два сезона. Съёмки продолжения «Ведьмака» стартовали 31 марта в Италии и продлились до середины сентября. Сейчас шоу находится на этапе постпроизводства: ведётся работа над спецэффектами, и готовится полноценная рекламная кампания.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится летом 2023 года. Это будет последний сезон для Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии — в дальнейшем его заменит Лиам Хемсворт.

Сериалы,Генри Кавилл,Лиам Хемсворт,Netflix,
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