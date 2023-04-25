Что посмотреть о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Какие фильмы и сериалы посмотреть о катастрофе на Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных катастроф в истории человечества. Взрыву на Чернобыльской АЭС посвящено немало фильмов и сериалов, «ФедералПресс» решил вспомнить самые лучшие из них.
«Чернобыль» от HBO
Сериал 2019 года обрел культовый статус и запустил новую волну интереса к катастрофе на ЧАЭС.
После выхода «Чернобыля» в зону отчуждения хлынула толпа туристов. Этот проект позволяет проследить хронологию трагедии от начала до конца.
Некоторые фрагменты сериала вызвали споры у свидетелей аварии, кто-то обвинил создателей «Чернобыля» во лжи. Но в конечном итоге это достойный проект, захватывающий внимание с первой минуты.
«Мотыльки»
Украинский драматический сериал, выпущенный в 2013 году.
В центре событий оказываются старшеклассница Аля и рядовой советской армии Паша. Действие начинается за сутки до взрыва на АЭС. Аля и ее старшая сестра Марьяна едут из Киева в Припять погостить у тети. В дороге их машина ломается, и они ночуют в открытом поле. Внезапно небо освещает вспышка и на девушек начинают сыпаться пепел и обломки. Их отец является майором ВВС Широковым, который станет одним из ликвидаторов последствий аварии.
«Чернобыль»
Российский сериал, выпущенный в 2020 году. В нем сыграли Данила Козловский и Оксана Акиньшина. В этой истории главным героем стал пожарный Алексей Карпушин. Он незадолго до катастрофы попал в Припять по распределению. Там он успел познакомиться с парикмахером Ольгой. После аварии на ЧАЭС ему придется сделать выбор: личное счастье или долг перед страной.
«В субботу»
Фильм 2011 года, повествующий о комсомольце Валере, который узнает об аварии на ЧАЭС и едет с местным партийным начальством заглянуть в реактор. На следующий день он пытается вывезти из города знакомую девушку, в которую в дальнейшем влюбится. Ранее «ФедералПресс» писал, что режиссер «Форсажа 10» намекнул на появление покойного Пола Уокера в новом фильме. Актер погиб в автокатастрофе в 2013 году.