Что посмотреть о катастрофе на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных катастроф в истории человечества. Взрыву на Чернобыльской АЭС посвящено немало фильмов и сериалов, «ФедералПресс» решил вспомнить самые лучшие из них.

© Кадр из сериала "Чернобыль"

«Чернобыль» от HBO

Сериал 2019 года обрел культовый статус и запустил новую волну интереса к катастрофе на ЧАЭС.

После выхода «Чернобыля» в зону отчуждения хлынула толпа туристов. Этот проект позволяет проследить хронологию трагедии от начала до конца.

Некоторые фрагменты сериала вызвали споры у свидетелей аварии, кто-то обвинил создателей «Чернобыля» во лжи. Но в конечном итоге это достойный проект, захватывающий внимание с первой минуты.

«Мотыльки»

Украинский драматический сериал, выпущенный в 2013 году.

В центре событий оказываются старшеклассница Аля и рядовой советской армии Паша. Действие начинается за сутки до взрыва на АЭС. Аля и ее старшая сестра Марьяна едут из Киева в Припять погостить у тети. В дороге их машина ломается, и они ночуют в открытом поле. Внезапно небо освещает вспышка и на девушек начинают сыпаться пепел и обломки. Их отец является майором ВВС Широковым, который станет одним из ликвидаторов последствий аварии.

«Чернобыль»

Российский сериал, выпущенный в 2020 году. В нем сыграли Данила Козловский и Оксана Акиньшина. В этой истории главным героем стал пожарный Алексей Карпушин. Он незадолго до катастрофы попал в Припять по распределению. Там он успел познакомиться с парикмахером Ольгой. После аварии на ЧАЭС ему придется сделать выбор: личное счастье или долг перед страной.

«В субботу»