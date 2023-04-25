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Netflix инвестирует $ 2,5 млрд в южнокорейский контент после успеха «Игры в кальмара»

Представители Netflix сообщили о том, что в ближайшие четыре года онлайн-кинотеатр инвестирует $ 2,5 млрд в южнокорейское кино. В сервисе очень довольны успехами «Игры в кальмара», «Славы» и «100 атлетов», поэтому в ближайшее время зрителей ждёт много корейских фильмов и сериалов.

Netflix инвестирует $ 2,5 млрд в южнокорейский контент
© Чемпионат.com

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, в южнокорейском кино заинтересован не только Netflix. В регион также вкладываются Disney, Amazon и Apple, которые создают оригинальный контент для своих сериалов.

Судя по всему, на большие инвестиции в Южную Корею повлиял по большей части невероятный успех сериала «Игра в кальмара». Шоу стало самым популярным проектом Netflix — за первый месяц его посмотрели в течение 1,65 млрд часов. Релиз второго сезона запланирован на 2024 год.

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