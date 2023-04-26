Юлия Пересильд поделилась впечатлениями о роли царицы

«Наш киношный успех в космосе, то, что мы первыми там оказались, дает надежду, что когда-нибудь в киноотрасли мы тоже будем первыми. Мы и сейчас, конечно, не последние, но нам есть куда стремиться», — подчеркнула Пересильд.