Юлия Пересильд поделилась впечатлениями о роли царицы

Российская актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», снимается в новом сериале «Императрицы». В нем она играет русскую царицу Елизавету I.
Как отмечает Пересильд, с помощью ленты станет понятно, что правители не должны быть главными среди людей. На них лежит большая ответственность. И не только по управлению страной, но и созданию мира и любви, передает aif.ru.
Кроме того, она рассказала о своих впечатлениях после премьеры фильма «Вызов». По словам Пересильд, она счастлива, что проект реализовался.
«Наш киношный успех в космосе, то, что мы первыми там оказались, дает надежду, что когда-нибудь в киноотрасли мы тоже будем первыми. Мы и сейчас, конечно, не последние, но нам есть куда стремиться», — подчеркнула Пересильд.