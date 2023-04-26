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43 минуты назад

Актриса Юлия Пересильд поделилась впечатлениями о роли царицы

Слово и Дело

Российская актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», снимается в новом сериале «Императрицы». В нем она играет русскую царицу Елизавету I.

Юлия Пересильд поделилась впечатлениями о роли царицы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как отмечает Пересильд, с помощью ленты станет понятно, что правители не должны быть главными среди людей. На них лежит большая ответственность. И не только по управлению страной, но и созданию мира и любви, передает aif.ru.

Кроме того, она рассказала о своих впечатлениях после премьеры фильма «Вызов». По словам Пересильд, она счастлива, что проект реализовался.

«Наш киношный успех в космосе, то, что мы первыми там оказались, дает надежду, что когда-нибудь в киноотрасли мы тоже будем первыми. Мы и сейчас, конечно, не последние, но нам есть куда стремиться», — подчеркнула Пересильд.

Сериалы,Вызов,Юлия Пересильд,
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