Сериал с Белым выйдет онлайн

Ранее Анатолий Белый признался, что больше всего скучает по оставшейся в России квартире. Актер заверил, что не тоскует по оставшимся в России вещам, так как они перестали иметь для него ценность. Белый подчеркнул, что его будто «отрезало» после переезда из России. По словам актера, он не может и не хочет жить в России. Однако Белый скучает по квартире, в которой они жили вместе с супругой последние несколько лет.