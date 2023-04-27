Когда выходит девятый сезон сериала "Мосгаз"

C сегодняшнего дня, 27 апреля, продолжение культового ретро-детектива Первого канала "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Причем еще до эфира на ТВ. Первый канал покажет девятый сезон сериала позднее.

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Действие фильма будет происходить в 1981 году. В новом сезоне, как всегда, Иван Петрович Черкасов расследует запутанное дело. И снова им недовольно начальство. Но, в отличие от предыдущих сезонов, Черкасова не просто отчитывают на летучках и собраниях, ему угрожают отлучением от дел. Ивану Петровичу довольно сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстро уставать, пропускать важную информацию. Возраст дает себя знать. Да тут еще появляется молодой следователь, который умеет работать на только появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи… Иван Петрович решает уступить. Но преданные сослуживцы знают, что новый сотрудник не заменит опытного следака. Но начальство сердится всерьез - Черкасова отстраняют от расследования. Однако выходит так, что именно Черкасов становится потенциальной жертвой разыскиваемого им убийцы. И он не может не довести свое последнее дело до конца…

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В "Последнем деле Черкасова" появятся новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие известные артисты. Мерзликин играет майора Ковалева. Он моложе Черкасова, проходил стажировку за границей, и больше доверяет новомодным гаджетам, а не инстинктам.

Андрей Мерзликин рассказывает о своей роли так: "Майор Черкасов - любимый зрителями персонаж, которого блестяще из сезона в сезон играет Андрей Смоляков. Все его ждут, все любят. Этот жанр - очень популярен и "Мосгаз" стал поистине народным. Иван Черкасов - уже ветеран, и ему на смену или в помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя и буду исполнять. Я и сам люблю детективы про расследования, вырос на эпохальном многосерийнике "Следствие ведут знатоки". Кстати, мы часто здесь его вспоминаем, ведь Андрей Смоляков играл и в нем тоже. А на "Мосгаз" зритель реагирует так же, как на очень качественный кинофильм про следствие и преступников. Надеюсь, что и мое присутствие в этом сезоне будет занимательным".

Леонид Ярмольник играет одного из подозреваемых Черкасова. Его герой Маркин - обаятельный и харизматичный мошенник, который крутится в высших слоях общества. Среди его друзей - знаменитости, партийные работники и номенклатура.

"Меня пригласили в девятый сезон самого рейтингового сериала на российском телевидении. "Мосгаз" - один из немногих сериалов, который я смотрю. Мне очень нравится артист, который играет Черкасова. Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. И мне очень нравится, что мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня это было время надежд", - говорит Леонид Ярмольник.

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