Фанаты «Ведьмака» призывают не смотреть третий сезон

Реддитор ApexicGaming призвал всех фанатов «Ведьмака» не смотреть третий сезон одноименного сериала от Netflix и получил поддержку от более чем 14 тысяч других пользователей.

© Кадр из сериала "Ведьмак"

Ненависть фанатов «Ведьмака» связана с тем, что третий сезон сериала от Netflix будет во многом отклоняться от книг и игр, на которых он основан. Кроме того, зрителей по-прежнему раздражает излишняя толерантность создателей шоу при выборе актеров.

Также для многих веской причиной не поддерживать Netflix просмотрами является факт того, что третий сезон «Ведьмака» станет последним для Генри Кавилла. Отметим, что именно по этой причине опубликованный 25 апреля тизер сериала утонул в дизлайках.