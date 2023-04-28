Джоан Роулинг утвердит актера на роль Гарри Поттера в сериале

Джоан Роулинг лично утвердит актёра на роль Гарри Поттера в новом сериале Warner Bros.Производство проекта начнётся в 2024-м году.

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«Ты волшебник, Гарри!». Эти слова трансформируют жизнь юного актёра, когда его утвердят на главную роль в новый, 10-серийный телесериал Warner Bros. Проект будет основан на мегапопулярных книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Съёмки начнутся в следующем году.

Как сообщается, Роулинг скажет последнее слово по поводу того, кто будет этим счастливчиком. Писательница лично одобрит актёров на роли всех ключевых персонажей в грядущем проекте, который выйдет на HBO Max. Стриминговый сервис является частью империи Warner Bros.