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Джоан Роулинг лично утвердит актера на роль Гарри Поттера в новом сериале Warner Bros.

Джоан Роулинг лично утвердит актёра на роль Гарри Поттера в новом сериале Warner Bros.Производство проекта начнётся в 2024-м году.

Джоан Роулинг утвердит актера на роль Гарри Поттера в сериале
© Inc-News

«Ты волшебник, Гарри!». Эти слова трансформируют жизнь юного актёра, когда его утвердят на главную роль в новый, 10-серийный телесериал Warner Bros. Проект будет основан на мегапопулярных книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Съёмки начнутся в следующем году.

Как сообщается, Роулинг скажет последнее слово по поводу того, кто будет этим счастливчиком. Писательница лично одобрит актёров на роли всех ключевых персонажей в грядущем проекте, который выйдет на HBO Max. Стриминговый сервис является частью империи Warner Bros.

Известно также, что сама Джоан получит настоящий «горшок с золотом» - порядка $20 миллионов в год – за сотрудничество с киностудией и передачу прав на переосмысление собственных произведений.

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