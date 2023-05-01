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Лучшие сериалы про любовь: рейтинг романтических мелодрам

Самые яркие эмоцию человеку дает любовь – это источник сил, вдохновения. И если вот прямо сейчас хочется отключиться от собственных проблем и оказаться в другом мире, то, конечно, стоит смотреть лучшие сериалы про любовь.

Лучшие сериалы про любовь: рейтинг романтических мелодрам
© Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Рамблер» предлагает подборку прекрасных сериалов про любовь, кипящие страсти, любовные треугольники и все такое.

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«И просто так…»

Кадр из сериала "И просто так..."

Долгожданное продолжение культового сериала «Секс в большом городе». Любимые героини – Керри, Шарлотта, Миранда - продолжают встречаться, влюбляться, переживать и, конечно же, поддерживать друг друга. А вот Ким Кэтролл – великолепная Саманта – отказалась от участия в проекте, но это не значит, что сериал не стоит того, чтобы его посмотреть.

«Как выйти замуж. Инструкция»

Кадр из сериала "Как выйти замуж. Инструкция"

Журналистка Полина, пережив измену, опасается вступать в новые отношения. И тут ей в руки попадает волшебный браслет, который помогает перенестись на три года вперед, чтобы посмотреть, как сложится жизнь с новым избранником.

«Дневники вампира»

Кадр из сериала "Дневники вампира"

Подростки Елена и Стефан потеряли в страшной аварии своих родителей. Они пытаются справиться с горем. И тут в городе появляются два брата-вампира, один из которых влюбляется в Елену и хочет вести «обычный» образ жизни, второй же, наоборот, хочет заполучить души людей, живущих в этом городке.

«Любовные истории красавчиков-ученых»

  • Когда вышел: 2023
  • Страна: Южная Корея
  • Актеры: Щин Е-ын, Рёун, Кан Хун, Чон Гон-джу, Хён У, О Ман-сок
Кадр из сериала "Любовные истории красавчиков-ученых"

Если хочется чего-то новенького, то этот сериал для вас. Корейский кинематограф всегда отличался нетривиальным взглядом на привычные сюжеты. Девушка работает в гостевом доме, где чаще всего останавливаются молодые ученые, которые приезжают в город, чтобы сдать экзамен на госслужащего.

«Почему женщины убивают»

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Во-первых, это просто красивый до идеальности сериал, в котором каждая деталь на своем месте. В сериале показаны истории трех женщин, которые жили в одном и том же доме в разное время: 1960-е, 1980-е и 2010-е. Но проблемы у этих женщин были все те же – измены мужей и способ с этим справиться.

«Половое воспитание»

  • Когда вышел: 2019
  • Страна: Великобритания
  • Актеры: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Суинделлс
Кадр из сериала "Половое воспитание"

Школьник по имени Отис помогает свои одноклассникам и друзьям решать сложные проблемы, которые неизбежно возникают у подростков в переходном возрасте. А помогает ему мама секс-терапевт, роль которой исполняет прекрасная Джиллиан Андерсон. В этом образе она очень хороша.

«Постучись в мою дверь»

  • Когда вышел: 2020–2021
  • Страна: Турция
  • Актеры: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Это настоящий хит, прогремевший на весь мир. Коварный Серкан Болат отбирает стипендию у студентки Эды, а затем предлагает заключить сделку. Он возвращает ей стипендию, а взамен она притворяется его невестой. Но внезапно их деловые отношения перерастают в роман.

«Сплетница»

Кадр из сериала «Сплетница»

Начинается сериал с того, что ученики престижной школы узнают о возвращении Серены. Новость появилась в блоге Сплетницы. Никто не знает, кто его ведет, зато Сплетница, кажется, что знает все обо всех.

«Бриджертоны»

Кадр из сериала «Бриджертоны»

События сериала развиваются в альтернативной реальности – если бы король Великобритании влюбился и женился на чернокожей женщине и не потерял при этом престол. В основе сюжета история семьи Бриджертонов, как каждый из детей ищет и находит свою любовь.

«Жена путешественника во времени»

Сериал снят по одноименному роману Одри Ниффенеггер. В 2009 году по книге сняли фильм, а в 2022 году появился сериал. Клэр вышла замуж за Генри, который оказался путешественником во времени. Семейная жизнь немало осложняется тем, что муж в любой момент может пропасть, а затем также внезапно появиться рядом.

Сериалы, Жена путешественника во времени, Секс в большом городе, Сплетница, Дневники вампира, Половое воспитание, Одри Ниффенеггер, Кэндис Кинг, Эллисон Толман, Лана Паррия, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Керем Бюрсин, Джули Эндрюс, Джек Девенпорт, Амбарцум Кабанян, Джиннифер Гудвин, Тео Джеймс, Иэн Сомерхолдер, Джонатан Бэйли, Ким Кэтролл, Эд Вествик, Пол Уэсли, Лейтон Мистер, Сара Паркер, Роуз Лесли, Ольга Дибцева, Майкл Тревино, Синтия Никсон, Джиллиан Андерсон, Владимир Жеребцов, Юрий Быков
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