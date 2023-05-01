Лучшие сериалы про любовь: рейтинг романтических мелодрам

Самые яркие эмоцию человеку дает любовь – это источник сил, вдохновения. И если вот прямо сейчас хочется отключиться от собственных проблем и оказаться в другом мире, то, конечно, стоит смотреть лучшие сериалы про любовь.

© Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Рамблер» предлагает подборку прекрасных сериалов про любовь, кипящие страсти, любовные треугольники и все такое.

Видео дня

«И просто так…»

Когда вышел: 2021

Страна: США

Актеры: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис

Кадр из сериала "И просто так..."

Долгожданное продолжение культового сериала «Секс в большом городе». Любимые героини – Керри, Шарлотта, Миранда - продолжают встречаться, влюбляться, переживать и, конечно же, поддерживать друг друга. А вот Ким Кэтролл – великолепная Саманта – отказалась от участия в проекте, но это не значит, что сериал не стоит того, чтобы его посмотреть.

«Как выйти замуж. Инструкция»

Кадр из сериала "Как выйти замуж. Инструкция"

Журналистка Полина, пережив измену, опасается вступать в новые отношения. И тут ей в руки попадает волшебный браслет, который помогает перенестись на три года вперед, чтобы посмотреть, как сложится жизнь с новым избранником.

«Дневники вампира»

Подростки Елена и Стефан потеряли в страшной аварии своих родителей. Они пытаются справиться с горем. И тут в городе появляются два брата-вампира, один из которых влюбляется в Елену и хочет вести «обычный» образ жизни, второй же, наоборот, хочет заполучить души людей, живущих в этом городке.

«Любовные истории красавчиков-ученых»

Когда вышел: 2023

Страна: Южная Корея

Актеры: Щин Е-ын, Рёун, Кан Хун, Чон Гон-джу, Хён У, О Ман-сок

Кадр из сериала "Любовные истории красавчиков-ученых"

Если хочется чего-то новенького, то этот сериал для вас. Корейский кинематограф всегда отличался нетривиальным взглядом на привычные сюжеты. Девушка работает в гостевом доме, где чаще всего останавливаются молодые ученые, которые приезжают в город, чтобы сдать экзамен на госслужащего.

«Почему женщины убивают»

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Во-первых, это просто красивый до идеальности сериал, в котором каждая деталь на своем месте. В сериале показаны истории трех женщин, которые жили в одном и том же доме в разное время: 1960-е, 1980-е и 2010-е. Но проблемы у этих женщин были все те же – измены мужей и способ с этим справиться.

«Половое воспитание»

Когда вышел: 2019

Страна: Великобритания

Актеры: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Суинделлс

Школьник по имени Отис помогает свои одноклассникам и друзьям решать сложные проблемы, которые неизбежно возникают у подростков в переходном возрасте. А помогает ему мама секс-терапевт, роль которой исполняет прекрасная Джиллиан Андерсон. В этом образе она очень хороша.

«Постучись в мою дверь»

Когда вышел: 2020–2021

Страна: Турция

Актеры: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Это настоящий хит, прогремевший на весь мир. Коварный Серкан Болат отбирает стипендию у студентки Эды, а затем предлагает заключить сделку. Он возвращает ей стипендию, а взамен она притворяется его невестой. Но внезапно их деловые отношения перерастают в роман.

«Сплетница»

Начинается сериал с того, что ученики престижной школы узнают о возвращении Серены. Новость появилась в блоге Сплетницы. Никто не знает, кто его ведет, зато Сплетница, кажется, что знает все обо всех.

«Бриджертоны»

Когда вышел: 2020

Страна: США

Актеры: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли

Кадр из сериала «Бриджертоны»

События сериала развиваются в альтернативной реальности – если бы король Великобритании влюбился и женился на чернокожей женщине и не потерял при этом престол. В основе сюжета история семьи Бриджертонов, как каждый из детей ищет и находит свою любовь.

«Жена путешественника во времени»

Когда вышел: 2022

Страна: США

Актеры: Роуз Лесли, Тео Джеймс