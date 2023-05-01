Лучшие сериалы про любовь: рейтинг романтических мелодрам
Самые яркие эмоцию человеку дает любовь – это источник сил, вдохновения. И если вот прямо сейчас хочется отключиться от собственных проблем и оказаться в другом мире, то, конечно, стоит смотреть лучшие сериалы про любовь.
«Рамблер» предлагает подборку прекрасных сериалов про любовь, кипящие страсти, любовные треугольники и все такое.
«И просто так…»
- Когда вышел: 2021
- Страна: США
- Актеры: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис
Долгожданное продолжение культового сериала «Секс в большом городе». Любимые героини – Керри, Шарлотта, Миранда - продолжают встречаться, влюбляться, переживать и, конечно же, поддерживать друг друга. А вот Ким Кэтролл – великолепная Саманта – отказалась от участия в проекте, но это не значит, что сериал не стоит того, чтобы его посмотреть.
«Как выйти замуж. Инструкция»
- Когда вышел: 2019
- Страна: Россия
- Актеры: Яна Гурьянова, Петар Зекавица, Ёла Санько, Владимир Жеребцов, Амбарцум Кабанян, Ольга Дибцева, Юрий Быков, Алексей Утин
Журналистка Полина, пережив измену, опасается вступать в новые отношения. И тут ей в руки попадает волшебный браслет, который помогает перенестись на три года вперед, чтобы посмотреть, как сложится жизнь с новым избранником.
«Дневники вампира»
- Когда вышел: 2009
- Страна: США
- Актеры: Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Кэт Грэм, Кэндис Кинг, Зак Рериг, Майкл Тревино, Нина Добрев
Подростки Елена и Стефан потеряли в страшной аварии своих родителей. Они пытаются справиться с горем. И тут в городе появляются два брата-вампира, один из которых влюбляется в Елену и хочет вести «обычный» образ жизни, второй же, наоборот, хочет заполучить души людей, живущих в этом городке.
«Любовные истории красавчиков-ученых»
- Когда вышел: 2023
- Страна: Южная Корея
- Актеры: Щин Е-ын, Рёун, Кан Хун, Чон Гон-джу, Хён У, О Ман-сок
Если хочется чего-то новенького, то этот сериал для вас. Корейский кинематограф всегда отличался нетривиальным взглядом на привычные сюжеты. Девушка работает в гостевом доме, где чаще всего останавливаются молодые ученые, которые приезжают в город, чтобы сдать экзамен на госслужащего.
«Почему женщины убивают»
- Когда вышел: 2019
- Страна: США
- Актеры: Люси Лью, Джек Девенпорт, Эллисон Толман, Джиннифер Гудвин, Лана Паррия, Кирби Хауэлл-Батист
Во-первых, это просто красивый до идеальности сериал, в котором каждая деталь на своем месте. В сериале показаны истории трех женщин, которые жили в одном и том же доме в разное время: 1960-е, 1980-е и 2010-е. Но проблемы у этих женщин были все те же – измены мужей и способ с этим справиться.
«Половое воспитание»
- Когда вышел: 2019
- Страна: Великобритания
- Актеры: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Суинделлс
Школьник по имени Отис помогает свои одноклассникам и друзьям решать сложные проблемы, которые неизбежно возникают у подростков в переходном возрасте. А помогает ему мама секс-терапевт, роль которой исполняет прекрасная Джиллиан Андерсон. В этом образе она очень хороша.
«Постучись в мою дверь»
- Когда вышел: 2020–2021
- Страна: Турция
- Актеры: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан
Это настоящий хит, прогремевший на весь мир. Коварный Серкан Болат отбирает стипендию у студентки Эды, а затем предлагает заключить сделку. Он возвращает ей стипендию, а взамен она притворяется его невестой. Но внезапно их деловые отношения перерастают в роман.
«Сплетница»
- Когда вышел: 2007
- Страна: США
- Актеры: Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд
Начинается сериал с того, что ученики престижной школы узнают о возвращении Серены. Новость появилась в блоге Сплетницы. Никто не знает, кто его ведет, зато Сплетница, кажется, что знает все обо всех.
«Бриджертоны»
- Когда вышел: 2020
- Страна: США
- Актеры: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли
События сериала развиваются в альтернативной реальности – если бы король Великобритании влюбился и женился на чернокожей женщине и не потерял при этом престол. В основе сюжета история семьи Бриджертонов, как каждый из детей ищет и находит свою любовь.
«Жена путешественника во времени»
- Когда вышел: 2022
- Страна: США
- Актеры: Роуз Лесли, Тео Джеймс
Сериал снят по одноименному роману Одри Ниффенеггер. В 2009 году по книге сняли фильм, а в 2022 году появился сериал. Клэр вышла замуж за Генри, который оказался путешественником во времени. Семейная жизнь немало осложняется тем, что муж в любой момент может пропасть, а затем также внезапно появиться рядом.