4 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели

Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели
Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
«Актрисы» — мини-сериал
Обитатели театральных подмостков и закулисья в объективе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».
Где смотреть: «Кинопоиск» / Wink
«Перри Мейсон» — 2 сезон
Второй выпуск приквела романов Эрла Стэнли Гарднера о Перри Мейсоне — частном сыщике, перешедшем в адвокаты.
Где смотреть: HBO Max
«Почка» — 2 сезон
Продолжение черной комедии с Любовью Аксеновой в роли чиновницы с отказавшими почками.
Где смотреть: Kion
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» — 2 сезон
Новые серии обаятельного фэнтези про юного человека-оленя, который покидает родной дом в безопасном лесу и вместе с новым другом отправляется в путешествие по постапокалиптическим США.
Где смотреть: Netflix