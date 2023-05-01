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Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

4 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели
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«Актрисы» — мини-сериал

Обитатели театральных подмостков и закулисья в объективе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Подробнее о сериале — в рецензии «Газеты.Ru».

Где смотреть: «Кинопоиск» / Wink

«Перри Мейсон» — 2 сезон

Второй выпуск приквела романов Эрла Стэнли Гарднера о Перри Мейсоне — частном сыщике, перешедшем в адвокаты.

Где смотреть: HBO Max

«Почка» — 2 сезон

Продолжение черной комедии с Любовью Аксеновой в роли чиновницы с отказавшими почками.

Где смотреть: Kion

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» — 2 сезон

Новые серии обаятельного фэнтези про юного человека-оленя, который покидает родной дом в безопасном лесу и вместе с новым другом отправляется в путешествие по постапокалиптическим США.

Где смотреть: Netflix

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