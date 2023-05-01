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Сериал "Утреннее шоу" продлили на 4 сезон

Сериал "Утреннее шоу" официально продлили на четвертый сезон, при том что третий должен выйти через несколько месяцев. Об этом пишет Variety.

Третий сезон закончили снимать 9 февраля, о чем сообщила одна из исполнительниц главных ролей Дженнифер Энистон. Вместе с актрисой, которая играет другую главную героиню, Риз Уизерспун, Энистон также выступает исполнительным продюсером сериала.

Планируется, что третий сезон станет доступен для просмотра осенью 2023 года. Детали сюжета пока не раскрываются.

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Сериал "Утреннее шоу" вышел в 2019 году и с тех пор получил положительные отзывы от кинокритиков и престижные награды. Так, Гильдия киноактеров США отметила Дженнифер Энистон в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале". Билли Крудапа признали лучшим актером второго плана по версии премий "Эмми" и "Выбор телевизионных критиков".

Ранее Дженнифер Энистон высказалась о своем образе в сериале "Друзья".

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