Сериал "Утреннее шоу" продлили на 4 сезон
Сериал "Утреннее шоу" официально продлили на четвертый сезон, при том что третий должен выйти через несколько месяцев. Об этом пишет Variety.
Третий сезон закончили снимать 9 февраля, о чем сообщила одна из исполнительниц главных ролей Дженнифер Энистон. Вместе с актрисой, которая играет другую главную героиню, Риз Уизерспун, Энистон также выступает исполнительным продюсером сериала.
Планируется, что третий сезон станет доступен для просмотра осенью 2023 года. Детали сюжета пока не раскрываются.
Сериал "Утреннее шоу" вышел в 2019 году и с тех пор получил положительные отзывы от кинокритиков и престижные награды. Так, Гильдия киноактеров США отметила Дженнифер Энистон в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале". Билли Крудапа признали лучшим актером второго плана по версии премий "Эмми" и "Выбор телевизионных критиков".