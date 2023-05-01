Сериал "Утреннее шоу" продлили на 4 сезон

Сериал "Утреннее шоу" официально продлили на четвертый сезон, при том что третий должен выйти через несколько месяцев. Об этом пишет Variety.

Третий сезон закончили снимать 9 февраля, о чем сообщила одна из исполнительниц главных ролей Дженнифер Энистон. Вместе с актрисой, которая играет другую главную героиню, Риз Уизерспун, Энистон также выступает исполнительным продюсером сериала.

Планируется, что третий сезон станет доступен для просмотра осенью 2023 года. Детали сюжета пока не раскрываются.