Сидни Чендлер сыграет в сериале по франшизе «Чужой»

Актерский состав сериала по франшизе «Чужой» пополнился новым именем. Речь идет о Сидни Чендлер, которой предстоит сыграть одну из главных ролей.

По данным сообщает The Hollywood Reporter, созданием многосерийной картины занимается канал FX. Его глава Джон Ландграф ранее подчеркивал, что съемки стартуют в ближайшие месяцы. Сюжет сериала развернется задолго до событий первого «Чужого» — в 2090-х годах. Какую именно роль в нем сыграет Чендлер — не уточняется.