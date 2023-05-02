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Сидни Чендлер сыграет в сериале по франшизе «Чужой»

Актерский состав сериала по франшизе «Чужой» пополнился новым именем. Речь идет о Сидни Чендлер, которой предстоит сыграть одну из главных ролей.

Сидни Чендлер сыграет в сериале по франшизе «Чужой»
© Слово и Дело

По данным сообщает The Hollywood Reporter, созданием многосерийной картины занимается канал FX. Его глава Джон Ландграф ранее подчеркивал, что съемки стартуют в ближайшие месяцы. Сюжет сериала развернется задолго до событий первого «Чужого» — в 2090-х годах. Какую именно роль в нем сыграет Чендлер — не уточняется.

Между тем недавно начались съемки полнометражного продолжения культовой франшизы. Фильм режиссирует Федерико Альварес, а автор первого фильма Ридли Скотт занял кресло продюсера.

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