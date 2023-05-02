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Сергей Светлаков запустил сериал с Сергеем Дружко

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков представил новый мистический сериал «Дело о пропавшей деревне», где в актерский состав вошел ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко и актер Денис Косяков. Картина полностью вышла на онлайн-сервиса IVI.

Сергей Светлаков запустил сериал с Сергеем Дружко
© Ura.Ru

«Наконец-то-то вышел наш сериал. Полтора года работы нашей студии Sverdlovsk. Комедия, мистика, расследование, курица-коктейль для вас готов — врубайте», — сообщил Светлаков в своем telegram-канале.

Новый сериал состоит из восьми серий.

Ранее стало известно, что шоумен выпустит сериал о московской журналистке, которая попадает в деревню Нижние Броды, где однажды утром в соседнем населенном пункте пропали все люди. Кинокартиной занималась продюсерская компания Sverdlovsk, которой владеют Светлаков и Александр Незлобин.

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