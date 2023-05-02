5 главных сериалов мая

Неспокойно нынче в Голливуде. На этой неделе там стартовала глобальная забастовка сценаристов, которая может привести к приостановке работы как над многочисленными экранными, так и сериальными проектами.

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Пока переживать не стоит — главные майские премьеры выйдут без опозданий, а там уже будем следить по ситуации.

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Расскажем, чем последний весенний месяц нас в плане сериалов порадует. Смотреть подано!

1. Королева Шарлотта: История Бриджертонов (с 4 мая на Netflix)

Пока съемки третьего сезона популярного ромкомовского исторического сериала «Бриджертоны» идут полном ходом, создатели сего детища решили порадовать поклонников спин-оффом, в котором будет рассказана история любви и восхождения на престол королевы Шарлотты, одной из самых экстравагантных героинь оригинального сериала.

История знакомства короля Георга III со своей будущей супругой Шарлоттой Мекленбург-Стрелицкой, которая, к слову сказать, являлась прабабкой Екатерины II. Всего нас ждет шесть серий, и судя по трейлеру, спин-офф вряд ли чем-то будет отличаться от самих «Бриджертонов» — романтики тут будет хоть отбавляй.

2. Бункер (с 5 мая на Apple TV+)

И снова перед нами мрачное будущее. Действие этого фантастического постапокалипсиса происходит непонятно в каком далеком от нас будущем, когда на Земле произошла катастрофа, заставившая оставшихся в живых построить под землей бункер и перебраться в него. С тех пор прошло огромное количество лет, и подземные жители всё чаще стали интересоваться вопросом, почему они вынуждены жить порой в невыносимых условиях без возможности подняться на поверхность. Однако, как это и бывает, среди выживших есть те, кто совершенно не хочет, чтобы ответ на этот вопрос был когда-нибудь найден. В основу сериала легла одноимённая серия книг Хью Хауи, а главную роль в проекте сыграла блистательная Ребекка Фергюсон.

3. Балет (с 18 мая на Wink)

Закулисная жизнь не дает покоя российским режиссерам. Буквально недавно вышел сериал «Актрисы», в котором скрупулёзно исследуется тема нелегкого пути служителей Мельпомены, проходящего под светом софитов, теперь же настало время заглянуть за кулисы Большого театра.

В Россию после 40 лет отсутствия возвращается советская прима-балерина Рут Майерс – в ее планах поставить грандиозный спектакль на сцене главного театра страны. Правда, за время отсутствия в этой самой стране много чего изменилось – бывшие почитатели её таланта выросли, худруком театра работает ее бывший, который женился на другой, а старые враги со временем стали только намного сильнее.

4. Американец китайского происхождения (с 24 мая на Disney+)

Взрывная смесь из китайской мифологии, подростковой комедии и боевика. Именно так можно охарактеризовать новый диснеевский сериал «Американец китайского происхождения», в котором после триумфа «Всё везде и сразу» снова вместе сыграли Мишель Йео и Ке Хюи Куан.

Перед нами история школьника Цзинь Вана, семья которого вынуждена переехать из китайского квартала. И теперь парню приходится привыкать к школе, в которой совершенно нет азиатских детей. Адаптация к новым условиям проходит тяжело, однако главные беды начинаются с появлением в стенах учебного заведения ученика из Тайваня Вей-Чен, который втягивает нашего героя в эпическую битву между китайскими богами.

5. Фубар (с 25 мая на Netflix)

«I’ll be back» — говорил когда-то герой Арнольда Шварцнеггера в фильме «Терминатор». С момента выхода легендарного фильма прошло много времени, однако ставшая крылатой фраза до сих пор не дает покоя звезде боевиков, заставляя возвращаться на экраны снова и снова.

Старина Арни наконец-то решил попробовать свои силы в сериале — на этот раз он примерит на себе образ агента ЦРУ, который долгие годы скрывал от дочери свою работу. А дочка также долгие годы скрывала от отца, что решила пойти по его стопам. Теперь же им придется объединить свои силы в борьбе с общим врагом, уладить все семейные разногласия и простить друг другу все обиды. Судя по трейлеру, создатели сериала попытаются вернуть дух старых-добрых боевиков с элементами комедии, однако пока все это выглядит не смешно и уж очень второсортно.