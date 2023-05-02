Начались съемки второго сезона сериала "Сестры"
Онлайн-кинотеатр START приступил к съемкам второго сезона сериала "Сестры" о том, как три девушки управляют семейным автосервисом.
Сестер играют Анна Котова ("Поехавшая", "Многоэтажка"), Ангелина Стречина ("Триггер", "Прямой эфир") и Лина Миримская ("Иванько"). Как следует из релиза онлайн-кинотеатра START, в новом сезоне главные героини продолжат разруливать дела в автосервисе и постараются наладить свою личную жизнь.
Второй сезон, как и первый, снимет Илья Силаев, известный по ситкому "ИП Пирогова".
- "Сестры" - душевная комедия, а ее персонажи близки людям, понятны и смешны. В новом сезоне моя героиня Маша будет исследовать себя и пытаться ответить на вопросы: какой она хотела бы быть, чего она ждет от жизни и от отношений. При этом она сама же себе будет создавать препятствия и пытаться справиться с ними, - рассказала о сериале и своей героине актриса Анна Котова.
Первый сезон сериала вышел в декабре 2021 года в онлайн-кинотеатре START и стал лидером по просмотрам в первом квартале 2022 года, затем был показан на телеканале СТС.У телеэкранов он собрал аудиторию свыше 40 миллионов человек.