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Начались съемки второго сезона сериала "Сестры"

Онлайн-кинотеатр START приступил к съемкам второго сезона сериала "Сестры" о том, как три девушки управляют семейным автосервисом.

Начались съемки второго сезона сериала "Сестры"
© Российская Газета

Сестер играют Анна Котова ("Поехавшая", "Многоэтажка"), Ангелина Стречина ("Триггер", "Прямой эфир") и Лина Миримская ("Иванько"). Как следует из релиза онлайн-кинотеатра START, в новом сезоне главные героини продолжат разруливать дела в автосервисе и постараются наладить свою личную жизнь.

Второй сезон, как и первый, снимет Илья Силаев, известный по ситкому "ИП Пирогова".

- "Сестры" - душевная комедия, а ее персонажи близки людям, понятны и смешны. В новом сезоне моя героиня Маша будет исследовать себя и пытаться ответить на вопросы: какой она хотела бы быть, чего она ждет от жизни и от отношений. При этом она сама же себе будет создавать препятствия и пытаться справиться с ними, - рассказала о сериале и своей героине актриса Анна Котова.

Первый сезон сериала вышел в декабре 2021 года в онлайн-кинотеатре START и стал лидером по просмотрам в первом квартале 2022 года, затем был показан на телеканале СТС.У телеэкранов он собрал аудиторию свыше 40 миллионов человек.

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