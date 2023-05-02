Начались съемки второго сезона сериала "Сестры"

- "Сестры" - душевная комедия, а ее персонажи близки людям, понятны и смешны. В новом сезоне моя героиня Маша будет исследовать себя и пытаться ответить на вопросы: какой она хотела бы быть, чего она ждет от жизни и от отношений. При этом она сама же себе будет создавать препятствия и пытаться справиться с ними, - рассказала о сериале и своей героине актриса Анна Котова.