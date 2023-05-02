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В сериалах Netflix оказалось недостаточно цветных женщин и инвалидов

В сериалах и фильмах стримингового сервиса Netflix оказались недостаточно представленными некоторые социальные группы. Об этом сообщает портал C21Media со ссылкой на исследование, проведенное Университетом Южной Каролины.

В сериалах Netflix оказалось недостаточно цветных женщин
© Газета.Ru

Репрезентацию проверяли в проектах, вышедших с 2018 по 2021 год.

Выяснилось, что за это время фильмы и сериалы сервиса стали более инклюзивными, однако над предствлением цветных женщин и инвалидов еще нужно работать.

К примеру, на Netflix недостаточно представлены латиноамериканцы, выходцы с Ближнего востока и Севера Африки, коренные жители североамериканского континента, Гавайских островов и островов Тихого океана.

При этом в период с 2018 по 2021 год в среднем в 55% сериалов и фильмов Netflix в главных ролях были девушки или женщины - и там, и там был продемонстрирован значительный рост.

Кроме того, в 2020-2021 годах в 47% новых проектов главную роль играл представитель расового или этнического меньшинства.

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