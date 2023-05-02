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Работа над сериалом «Кобра Кай» приостановлена из-за забастовки сценаристов

Сценарист и режиссёр Джон Гурвиц сообщил, что его команда покинула съёмочную площадку и временно прекратит работу над финальным эпизодом сериала «Кобра Кай».

Работа над «Коброй Кай» приостановлена из-за забастовки сценаристов
© Чемпионат.com

Решение связано с забастовкой Гильдии сценаристов США — она не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения об увеличении гонораров и выплат авторам за популярные фильмы и сериалы.

Мы ненавидим бастовать, но если надо, то бьём сильно. Настают печальные времена, но, к сожалению, это необходимо. Как только мы заключим честную сделку, то сразу вернёмся к делу. А пока посылаю поддержку переговорному комитету.

Прошлая подобная забастовка прошла в 2007-2008 годах. Тогда были остановлены съёмки огромного количества фильмов или сериалов, студии понесли многомиллиардные убытки.

По слухам, шестой и последний сезон сериала о боевых искусствах «Кобра Кай» должен был выйти до конца 2023 года.

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