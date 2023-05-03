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Вышел трейлер 16-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно» со звёздами «Во все тяжкие»

Телеканал FX опубликовал первый трейлер 16-го сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно». В ролике показали некоторые забавные эпизоды из продолжения шоу, включая сцены с Аароном Полом и Брайаном Крэнстоном — звёздами сериала «Во все тяжкие».

Вышел трейлер 16-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks.

Шоу «В Филадельфии всегда солнечно» начало выходить в 2005 году. Комедийный сериал рассказывает о владельцах не слишком успешного ирландского паба в южной Филадельфии. Герои постоянно ссорятся, врут и попадают в самые странные и нелепые жизненные ситуации. Их играют Гленн Хауэртон, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсон и Дэнни Де Вито.

Премьера 16-го сезона намечена на 7 июня в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, неизвестно.

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