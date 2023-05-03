Вышел трейлер 16-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»

Шоу «В Филадельфии всегда солнечно» начало выходить в 2005 году. Комедийный сериал рассказывает о владельцах не слишком успешного ирландского паба в южной Филадельфии. Герои постоянно ссорятся, врут и попадают в самые странные и нелепые жизненные ситуации. Их играют Гленн Хауэртон, Чарли Дэй, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсон и Дэнни Де Вито.