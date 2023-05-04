Команда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»: о новом сезоне

4 мая, на стриминг-платформе PREMIER выходит третий сезон популярного проекта «Мир! Дружба! Жвачка!» о приключениях компании подростков в 90-е годы. Об этом времени принято говорить как об эпохе хаоса, бедности и неопределенности, но было там место и романтике, и дружбе, и новым возможностям. Все эти темы нашли свое отражение в многосерийной ленте. Первые серии МДЖ команда сериала презентовала в Великом Новгороде, а перед показом рассказала «ФедералПресс» о работе на съемочной площадке, судьбе персонажей и том, чем удивят новые эпизоды.

© Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Про след Новгорода в сериале и «ужасные» 90-е

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«Привезти премьеру в родной город, представлять ее здесь – это особенное чувство. И волнение, и трепет, ну, и гордость, что уж там. Мы с моим соавтором Алексеем Ивановым родились здесь и выросли, так что корни у МДЖ самые, что ни на есть, новгородские», – говорил сценарист и креативный продюсер сериала Александр Белов перед премьерой новых серий в Великом Новгороде.

Алексей Иванов же признался, что истоками задумка сериала уходит в историю именно новгородских 90-х годов.

«Создавая первые два сезона, мы вспоминали истории из нашей молодости. Даже тешили себя иллюзиями, что съемки пройдут именно в нашем городе. Но потом режиссер Илья Аксенов перетащил нас в Тулу, потому что так было выгодно по логистике, а колорит она давала такой же. Ведь провинциальные города сохранили вену 90-х. Поэтому Тула у нас как собирательный образ города той эпохи», – говорил Алексей Иванов.

Сериал, по его словам, перенял несколько характерных для Новгорода топонимов: завод «Волна», кафе «Чародейка», «афганский» рынок. «Образы антагонистов сериала в первых сезонах также были навеяны новгородскими событиями 90-х», – признался Александр Белов.

Мнением об этой неоднозначной эпохе с новгородцами поделились актеры сериала.

«Я родился в 1992-м году в городе, где 90-е до сих пор не заканчиваются. Эта эпоха до сих пор жива – по крайней мере своим поколением», – заявил Никита Павленко, исполнивший роль Вити.

Валентина Ляпина, сыгравшая Женю, назвала 90-е «ужасным временем».

«Это расцвет криминала – как в столице, так и в провинции. Но по-своему, конечно, эта эпоха была прекрасной, ведь не могло быть плохим абсолютно все. Но я бы не хотела жить в 90-е, потому что сейчас у меня намного больше возможностей», – сказала артистка.

Про актерскую работу на площадке

Никита Павленко рассказал, что в третьем сезоне кто-то из героев «закончит свою историю». При этом, по его словам, во время работы над новыми сериями на площадке появлялась «свежая кровь».

«Это и молодые актеры, и великие артисты, которые отражают эпоху 90-х и являются мэтрами. Люди, которые уже стали бессмертными, но, слава богу, живы», – заявил Павленко.

Как рассказывал в интервью «ФедералПресс» Александр Белов, в третьем сезоне появятся Юрий Кузнецов и Виктор Сухоруков.

«Мы будем удивлять всем: возросшими ставками, эмоциями, страхами, приключениями. Дети – уже не дети, они стали взрослыми, у них новые заботы и проблемы», – сказал Александр Белов.

Актриса Александра Хромова, сыгравшая нового персонажа Ксению, призналась, что не хотела отпускать своего персонажа в реальной жизни.

«Ксюха оказалась мне близкой и одновременно далекой. У нее внутри сильный энергетический поток, поэтому, погрузившись раз в эту роль, не хочешь от нее уходить, начинаешь пускать ее в свою жизнь – что, возможно, не очень правильно», – рассказала Хромова.

Как снимали третий сезон и будет ли продолжение Александр Белов отметил, что во время съемок все были погружены в процесс сотворчества.

«Мы всегда приветствуем, чтобы артисты вносили что-то свое. Ведь нам нужно вместе рассказать историю как можно более качественно. Когда голоса всех участников сплетаются, то они усиливают друг друга», – сказал новгородцам Белов.

Каждый сезон МДЖ снимается как полнометражный фильм, замечает актер Никита Павленко.

«Сейчас такое довольно редко случается с российскими сериалами – из-за выработки и прочих коллизий. Поэтому марку большого метра мы продолжаем держать», – сказал артист.

Актер Федор Рощин, сыгравший в МДЖ Илью, рассказал зрителям о том, стоит ли рассчитывать на продолжения полюбившегося сериала.