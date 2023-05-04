Почему зашкалили рейтинги сериала «За полчаса до весны»

«За полчаса до весны» показывали по одной серии — в отличие от остальных сериалов, которые гонят спаренными выпусками. Почему? Да потому что для половины населения России эти самые «Песняры» не просто популярная когда-то музыка. Сказать вам, что для меня «Песняры»? Это всегда май, цветущая сирень, начинающееся лето! И несущиеся из окон «Вологда» и «Беловежская пуща». О, как я хочу стать взрослой, чтобы все эти песни пели про меня… Где она, темноглазая, где? Да здесь. Вот же я.

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Конечно, я потом, десять лет спустя, слушала рок и считала, что весь этот «совок» полный отстой. Но потом как-то, совершенно случайно, в такси услышала «Песняров» и была просто парализована той самой музыкой.

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Ладно, не будем о личном. Просто согласитесь, вы поняли сейчас, о чем я. Поэтому рейтинги «За полчаса до весны» зашкалили. И есть хорошее в сериале, главным образом сами песни (которых, кстати, до обидного мало). Ностальгия. То самое время, когда деревья были большими. При этом, досмотрев сериал, могу с твердой уверенностью сказать: ну, троечка. С плюсом. Хотя Мулявин — до боли похожий на оригинал. Хотя музыка — по-прежнему та, великолепная, из семидесятых. Но в главном вранье.

Конечно, никакие «Песняры» не борцы с режимом, стремящиеся назло врагам поставить русскую рок-оперу. Оборванная на полуслове история «Песняров», созданная, под жесткой редактурой дочери Мулявина, «под первую жену», куцая и недостоверная. Один кинокритик, умелец находить глубокие смыслы, объяснил, что был грубый намек в названии: «За полчаса до весны» — типа «Песняры»-то предвидели и перестройку, и все последующее. Поэтому и боролись ожесточенно за рок-оперу — западные ценности…

Какая чушь, отвечу я вам. «Песняры» были совершенно самостийной культурой, особенной, великолепной. Не надо их сравнивать с «Битлз» — это было так же прекрасно, но — другое. Для огромного количества людей и сегодня — это подлинный кайф. «Беловежская пуща», «Вологда», «Александрина», «Березовый сок», «Тальяночка». Почему столько хороших отзывов на кино? Неужели оттого, что Мулявин создал первую в СССР рок-оперу? Да ничего подобного. Потому что для нас эти вислоусые и смешные мужики «а-ля беларус», с длинными волосами на косой пробор, — это молодость. Напевная, прекрасная музыка, живая, искренняя.

А вот «система», с которой якобы боролся Мулявин, — до безобразия шаблонна! Уникальная судьба выдающегося музыканта, который реально сумел самостоятельно пробиться из депрессивной свердловской среды на вершину музыкального олимпа СССР, как-то отходит на второй план. А на первом — все то же: запретительство, партсобрания, тупые надутые чиновники… Мулявин в жизни в первую очередь очень талантливый музыкант и великолепный организатор. Поэтому и появились «Песняры».

Кстати, именно эта — такая искренняя и мелодичная — музыка сейчас очень заходит и у совсем юных. В моем подъезде на скамейке возле дома что ни день, то «Трава у дома». Ну, «Земляне». В фильме Шахназарова года эдак 1986-го, что ли, «Курьер», главный герой со своей мамой в исполнении великолепной Инны Чуриковой тоже поет ту самую «Траву у дома».