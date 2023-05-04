8 лучших турецких сериалов

Турецкие сериалы давно заслужили любовь зрителей: их пересматривают, погружаются в захватывающие сюжеты. Расскажем о лучших лентах для просмотра с любимым человеком.

© Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Вечер с любимым человеком станет особенно запоминающимся, но в то же время тёплым и уютным, если провести его за просмотром турецкого сериала. Эти многосерийные ленты становятся известными на весь мир и продолжают завоёвывать сердца зрителей.

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Они увлекают красотой съемок, игрой актеров. Сюжеты неизменно окунают в романтику, удивляют неожиданными сюжетными поворотами.

Расскажем о восьми знаменитых турецких сериалах.

«Сказка на острове» (2021)

Кадр из сериала

Сериал впечатляет красотой съемок, завораживающими ландшафтами – здесь всё пронизано нотами романтики в лучших традициях турецких лент. Главную героиню сыграла Айча Айшин Туран, обладающая незаурядной внешностью и точеной фигурой модели. Альп Навруз тоже не уступает ей в своей мужской привлекательности.

Действие происходит на живописном острове. Здесь деловые интересы внезапно пересекаются с романтическими отношениями, а четкая афера во имя успеха в бизнесе внезапно оборачивается бумерангом. Сюжет, завязавшийся на почве интереса к объекту недвижимости, приводит к тонкой и запутанной любовной линии. Многосерийный фильм совмещает в себе мелодраматичность, ноты комедии, очаровывает романтикой.

«Постучись в мою дверь» (2020)

В знаменитом турецком сериале создатели мастерски совместили жанр драмы и романтической комедии. Здесь действительно приходится смеяться до слез, а временами и плакать. Лента уже успела стать легендарной, завоевав впечатляющее внимание зрителей и огромные рейтинги в разных странах. Фильм стал знаковым и для актеров, исполнивших главные роли: это Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.

Утонченная красавица Эда живет с душевным надломом после потери родителей, но находит свое призвание. Она вдохновлена учебой, мечтает о стажировке… Ей предстоит встреча с талантливым архитектором. Досадная ошибка с потерянной стипендией, яркий конфликт с новым знакомым Серканом запускают совершенно новый виток в ее жизни. Теперь судьбы героев переплетены, и им придется многое пережить вместе.

«Неверный» (2020)

Кадр из сериала

Драма отношений, завязанная на измене, меняет масштабы. Перед зрителями разворачивается напряженный психологический триллер. Канва неожиданных событий тесно переплетается с глубокими переживаниями. Они захлестывают героиню, легко передаются зрителям.

Критики в отзывах задавались вопросом: в чем же феномен многосерийной ленты? Несколько десятков эпизодов повествуют об отношениях и измене, но при этом держат в напряжении. Вероятно, глубокая актерская работа утонченной Джансу Дере, мастерство операторов и режиссеров не дали сериалу шансов на равнодушие зрителей. И он был обречен на популярность. История перелома в жизни успешного терапевта, любящей жены и матери, никого не оставила безучастными, а сюжетные ходы приковали внимание до самого последнего эпизода.

«Три куруша» (2021)

Криминальная драма уже успела завоевать невероятную популярность: сериал смотрят в разных странах, он получает положительные отклики критиков. Главные роли исполнили Ураз Каигилароглу и Экин Коч, прославившийся до этого в ленте об Османской империи.

Действие фильма разворачивается в цыганском квартале. Здесь происходят события, от которых действительно кровь стынет в жилах. А злой гений будто смеется над всеми, оставляя собственную метку – три куруша.

В стремлении победить леденящий ужас, который уже воцарился в квартале и охватил людей, объединяются совершенно противоположные личности. Зрителям предстоит наблюдать взаимоотношения мужественного полицейского, жестокого криминального авторитета и циничного бизнесмена. И у них одна цель: положить происходящему конец.

«Жестокий Стамбул» (2019)

Известная лента – яркий образец психологической драмы. Здесь запутанный сюжет выводит к контрастам ненависти и любви. И всё замешивается на личных несчастьях, на драмах семейных отношений и родственных связей. Временами зрители оказываются на темной стороне криминального детектива, но затем внезапно окунаются в самую нежную романтическую линию. И любовь там не знает ограничений и запретов.

Главные роли исполнили талантливые и вдумчивые Фикрет Кускан и Дениз Угур, и именно эта лента стала для них настоящей визитной карточкой. История богатой семьи, прикованного к коляске Недима, его властного дяди увлекла зрителей. Человеческие чувства раскрываются глубоко, многогранно, а со временем можно и вовсе ощутить себя участником событий – настолько ярко здесь все воплощено.

«Черная любовь» (2015)

Кадр из сериала

Романтическая история самых нежных и глубоких отношений развивается в жестком жанре остросюжетной драмы. Зрители переживают все повороты сюжета, взлеты и падения вместе с героями, сопереживая им. Свои яркие запоминающиеся роли сыграли уже легендарный Бурак Озчивит и невероятно красивая Неслихан Атагюль Догулу. Мужественный герой с волевым лицом, очаровательная героиня с точеной фигурой и пластикой пантеры – уже один этот ансамбль был способен завоевать сердца аудитории.

История многоплановая, сюжет здесь хорошо продуман и увлекает своими трансформациями. И в основу положена вечная тема, ставшая классикой: современных Ромео и Джульетту разделяет социальная пропасть, а все окружающие воспринимают их отношения в штыки. Героям предстоит перенести множество испытаний, но сохранить верность своим чувствам.

«Основание: Осман» (2019)

Вот она, эпохальная лента, ставшая знаковой для знаменитого турецкого актера. Бурак Озчивит – один из самых популярных, любимых артистов современности. И его медийность охватила множество стран, глубокая игра и яркая мужественная внешность очаровали зрителей. Фильм, вдохновленный историческими событиями, повествует о самом начале становления османской империи. Обстоятельства, сюжет, масштаб происходящего – все это впечатляет и будит воображение.

Критики и поклонники даже называют ленту «турецкой игрой престолов». Создатели решили воплотить то давнее время, нарисовать образ уникального человека. Бесстрашный и дерзкий, одаренный невероятной силой и неординарным мышлением. Именно такой воин мог завоевать столько новых земель, заложить основу сильнейшего государства.

«Номер 309» (2016)

Кадр из сериала

Турецкая драма наполнена романтикой и юмором, изящно проходит путь от комедийности до психологической глубины. События развиваются нетривиально, а накал страстей постепенно нарастает. И вот зритель, сначала ощутивший лишь привкус иронии, уже начинает сопереживать героям. А они быстро становятся такими близкими и понятными, провоцируют споры во время просмотра ленты.