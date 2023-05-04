В Сети выходит сериал «Отчаянная невеста»

В четверг, 4 мая, в сети выходит откровенное драмеди «Отчаянная невеста» с Анной Зайцевой в главной роли.

Сюжет вращается вокруг 33-летней Алисы. Она ещё не смогла построить карьеру и создать семью, а мечтает стать режиссёром. Отношения, в которых Алиса состояла пять лет, рухнули: она не только не дождалась развода возлюбленного и не получила долгожданный статус жены, но и узнала о третьей беременности законной супруги благоверного. В итоге потерявшая терпение мама ставит девушке ультиматум: либо она находит жениха и выходит замуж, либо рожает от друга детства.

В онлайн-кинотеатре KION вышел драматически-комедийный сериал «Отчаянная невеста». Роль храброй и слегка безрассудной бесприданницы исполнила Анна Зайцева, а потенциальных суженых героини сыграли Пьер Бурель, Василий Михайлов, Иван Мулин, Михаил Евланов, Максим Белбородов и другие. Сериал начинается со вполне тривиальных для современности тем: поиск себя, выбор между самореализацией и созданием семейного очага, сепарация от родителей и своего рода отпущение грехов себе и близким.

В центре истории — 33-летняя Алиса, студентка режиссёрского факультета киношколы. Окончив институт по специальности «Банковское дело», девушка сменила направление, поняв, что её призвание в другом. В киношколе у неё завязался роман с мастером курса — женатым Лукасом. Будучи пять лет в отношениях с ним, Алиса надеялась, что мужчина разведётся, но вместо этого героиня узнаёт, что его супруга беременна третьим ребёнком.

Мать Алисы (Юлия Ауг) отчитывает дочь за то, что та потратила эти годы впустую, и твердит: в 30 с лишним её никто не возьмёт замуж. Алиса заключает с мамой пари: в течение года она найдёт себе жениха, выйдет замуж и родит ребёнка. В противном случае, настаивает родственница, ей придётся родить от интеллигентного и умного сына маминой подруги — лучшего друга Алисы Паши (Василий Михайлов). У него, правда, есть одна особенность: он борется с депрессией посредством просмотром порно.

Поссорившись с Лукасом, Алиса заявляет ему, что и фильм снимет, и мужа найдёт, а тот «подавится». Самое простое решение для девушки — найти жениха и героя для курсовой работы в одном лице. Соответственно, все наиболее интересные (и не очень) потенциальные герои проходят не только ментальный кастинг для будущего фильма, но и физический — на роль суженого. Таким образом, требования к ним предъявляются вполне определённые: персонаж должен быть интересным, чтобы было, что о нём рассказать в кино, и удовлетворяющим любящую сексуальные эксперименты Алису.

Здесь автор картины открыто иронизирует над стереотипом о том, что некоторые актрисы проходят отбор через постель. В её мире селекции подвергаются мужчины. Степень раскрепощённости героини и частота соития с каждым встречным обескураживают. Однако нельзя не отметить смелость Зайцевой в съёмке интимных сцен.

Как всегда прекрасна в своей роли Юлия Ауг, талантом и харизмой способная украсить любой проект. Сыгравшие же кандидатов в мужья актёры хотя и вполне убедительны, но истории их персонажей раскрываются слабо, в результате чего практически все они сливаются в сплошной поток. Действительно запоминаются лишь герои Василия Михайлова и Максима Белбородова, сыгравших ключевые роли в истории Алисы.

Главная героиня вызывает двоякое чувство. Желая разорвать отношения с Лукасом, Алиса преследует его, когда нуждается в помощи возлюбленного. Её упорство реализовать мечту стать режиссёром вызывает восхищение, но ветреность героини и её действия, свойственные, скорее, подростку, нежели женщине за 30 — за гранью понимания и порой слегка раздражают. При этом нельзя не отметить, что Алиса не лишена шарма.

Ещё один недостаток «Отчаянной невесты» — отсутствие внятной темы, проходящей через весь сюжет. Если главная идея картины — история травмированных людей, которые строят свою жизнь на основании опыта прошлого, то звучит она не слишком явно. Кроме того, есть немало проектов, в которых эта мысль доносится более чётко и интересно, среди них, например, нашумевшее фестивальное драмеди «Худший человек на свете», героиня которого переживала схожие трудности. Другие же темы, которые затрагиваются в новом сериале, звучат ещё менее внятно.

В одной из сцен Алиса произносит фразу: «Для режиссёра самое крутое — найти цепляющую историю в обычном человеке». Вероятно, именно этим принципом и руководствовались авторы проекта.