Второй сезон сериала по «Властелину колец» доснимут без создателей шоу

Как сообщает издание Variety, шоураннеры «Властелина колец: Кольца власти» Патрик МакКей, Джон Д. Пэйн примут участие в забастовке Гильдии сценаристов США. Согласно требованиям протеста они снялись с производства второго сезона сериала, съёмки которого должны завершиться до конца мая.

© Чемпионат.com

Как отмечают источники, МакКей и Пэйн заранее спланировали участие в забастовке так, чтобы их уход со съёмок оказал наименьшее влияние на шоу. Судя по всему, несколько съёмочных команд были в курсе возможных перестановок, поэтому вряд ли временное отсутствие создателей отрицательно скажется на постановке проекта.