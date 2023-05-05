Пятый сезон сериала «Йеллоустоун» станет последним

Кинокомпания Paramount Pictures объявила, что пятый сезон вестерна «Йеллоустоун» станет последним. Финальные эпизоды шоу начнут выходить в ноябре, а уже в декабре зрителей ждёт некое продолжение истории.

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О сиквеле пока нет никаких деталей. Известно лишь, что одну из ведущих ролей может сыграть Мэттью Макконахи, а часть актёрского состава оригинала может вернуться.