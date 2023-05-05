Сериал «Доктор Кто» без предупреждения убрали из «Кинопоиска»
Судя по всему, коллекция отечественных онлайн-кинотеатров вновь поубавилась. Как обратила внимание редакция «Чемпионата», из «Кинопоиска» пропали 1-12 сезоны сериала «Доктор Кто». В сервисе остался доступен лишь 13-й сезон британской фантастики, который ещё не вышел до конца.
Скорее всего, пропажа «Доктора Кто» связана с окончанием действия контракта с BBC. Можно ожидать, что в ближайшие время из сервиса пропадёт и другой контент британской вещательной корпорации.
В марте 2022 года Disney и другие голливудские мэйджоры приостановили деятельность в РФ, однако контент киностудий тогда остался на российских видеосервисах. Всё дело в том, что контракты заключались на годы вперёд, благодаря чему отечественные онлайн-кинотеатры могли транслировать контент крупных студий до окончания соглашения.