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Сериал «Доктор Кто» без предупреждения убрали из «Кинопоиска»

Судя по всему, коллекция отечественных онлайн-кинотеатров вновь поубавилась. Как обратила внимание редакция «Чемпионата», из «Кинопоиска» пропали 1-12 сезоны сериала «Доктор Кто». В сервисе остался доступен лишь 13-й сезон британской фантастики, который ещё не вышел до конца.

Сериал «Доктор Кто» без предупреждения убрали из «Кинопоиска»
© Чемпионат.com

Скорее всего, пропажа «Доктора Кто» связана с окончанием действия контракта с BBC. Можно ожидать, что в ближайшие время из сервиса пропадёт и другой контент британской вещательной корпорации.

В марте 2022 года Disney и другие голливудские мэйджоры приостановили деятельность в РФ, однако контент киностудий тогда остался на российских видеосервисах. Всё дело в том, что контракты заключались на годы вперёд, благодаря чему отечественные онлайн-кинотеатры могли транслировать контент крупных студий до окончания соглашения.

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