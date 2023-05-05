В России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд

В основе сюжета - громкий судебный процесс между популярным актером Дмитрием Петровской и его бывшей женой, тоже актрисой Мариной Хрумкиной. Разбирательство в суде будет продолжаться в течение сезона - новые скандалы, неожиданные повороты дела, сенсационные признания и так далее.