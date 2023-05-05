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В России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд

Российских зрителей ждет новая премьера на телеканале ТНТ - 15 мая выходит первый эпизод сериала "Звездный суд".

В России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд
© ТНТ

В основе сюжета - громкий судебный процесс между популярным актером Дмитрием Петровской и его бывшей женой, тоже актрисой Мариной Хрумкиной. Разбирательство в суде будет продолжаться в течение сезона - новые скандалы, неожиданные повороты дела, сенсационные признания и так далее.

Режиссером проекта стал Сарик Андреасян, главные роли исполнили Максим Лагашкин, Мария Горбань и Игорь Верник.

А вдохновила создателей сериала громкая история бракоразводного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд. За судебной тяжбой следил весь мир, и в итоге справедливость, кажется, восторжествовала.

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Ранее Джонни Депп объяснил, куда пропал после суда с Эмбер Херд.

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