В России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд
Российских зрителей ждет новая премьера на телеканале ТНТ - 15 мая выходит первый эпизод сериала "Звездный суд".
В основе сюжета - громкий судебный процесс между популярным актером Дмитрием Петровской и его бывшей женой, тоже актрисой Мариной Хрумкиной. Разбирательство в суде будет продолжаться в течение сезона - новые скандалы, неожиданные повороты дела, сенсационные признания и так далее.
Режиссером проекта стал Сарик Андреасян, главные роли исполнили Максим Лагашкин, Мария Горбань и Игорь Верник.
А вдохновила создателей сериала громкая история бракоразводного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд. За судебной тяжбой следил весь мир, и в итоге справедливость, кажется, восторжествовала.