Съемки «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов

Съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер в Twitter.

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Они отметили, что во время производства больших шоу сценарий продолжает меняться и корректироваться, поэтому команде пока нет смысла даже начинать съемки.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи», — написали братья Даффер.

Съемки нового сезона сериала должны были стартовать в июне. Приостановка производства означает, что авторы приступят к полноценному производству позже. Это также может сказаться и на дате выхода проекта.