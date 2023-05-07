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Съемки «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов

Съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщили создатели шоу братья Даффер в Twitter.

Съемки «Очень странных дел» отложили из-за забастовки сценаристов
© Lenta.ru

Они отметили, что во время производства больших шоу сценарий продолжает меняться и корректироваться, поэтому команде пока нет смысла даже начинать съемки.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе. До тех пор — конец связи», — написали братья Даффер.

Съемки нового сезона сериала должны были стартовать в июне. Приостановка производства означает, что авторы приступят к полноценному производству позже. Это также может сказаться и на дате выхода проекта.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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