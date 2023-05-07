6 остросюжетных сериалов про шпионов

Шпионские фильмы не теряют популярности еще со времен выхода первой картины о «Джеймсе Бонде». В них есть все, что приковывает глаз зрителя к экрану: погони, схватки, разоблачения и, конечно же, запретная любовь. Мы подобрали 6 отличных сериалов из библиотеки онлайн-кинотеатра KION о мире двойной игры.

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«Бюро» (2015)

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Француз Гийом Дебайаи (Матьё Кассовиц) был шпионом под кодовым именем «Малотру», который шесть лет работал под прикрытием в Сирии. Ему нужно возвращаться на родину к семье, а значит попрощаться с Надией (Зинеб Трики), его партнером и коллегой по разрешению проблем на Ближнем Востоке. Ситуация усложняется, когда Гийом узнает о новом месте жизни Надии — Париже.

«Шпионка Мён-воль» (2011, реж. Хван Ин-хёк, Ким Ён-гюн)

Мён-воль (Хан Е-сыль) — начинающая шпионка, ее миссия — похитить популярного певца Кан Ву (Эрик Мун), чтобы у себя в стране создать музыкальную индустрию. Девушка с треском проваливает задание, теперь за ее головой охотятся бывшие коллеги. Но она не отчаивается и решает завершить миссию, используя любые методы.

«Мата Хари» (2016–...)

Красота — это тоже оружие, которым Мата Хари (Ваина Джоканте) владела лучше многих. Маргарета Гертруда Зелле родилась в обычной семье в Нидерландах, рано вышла замуж и быстро развелась: он пил и не скрывал измен. После расставания она стала танцовщицей восточных танцев в Париже, ее полюбили аристократы, готовые между делом рассказать о государственных тайнах.

«Убивая Еву» (2018–2022)

Ева (Сандра О) — агент MI5, унылые рабочие будни в службе безопасности ей надоели, поэтому она начинает неофициальное расследование серии убийств. После скандального интервью с очевидцем ее увольняют, но привлекают к работе во внешней разведке — MI6. Так она получает возможность начать полномасштабную охоту за киллершей Вилланель (Джоди Комер). Вскоре следователь и преступник втягиваются в смертельный водоворот одержимости друг другом.

«Разведка» (2020, реж. Мэтт Липси)

Программа защиты свидетелей иногда обеспечивает иммунитет от судебного преследования даже для опасных правонарушителей. Именно такую сделку предлагает глава отдела по борьбе с организованной преступностью Мэри Сполдинг (Клеа Скотт) Джимми Реардону (Иэн Трейси) — главарю одной из Ванкуверских банд. Договор устраивает обе стороны, но есть целый ряд лиц, которым это соглашения встает поперек горла.

«Семнадцать мгновений весны» (1973, реж. Татьяна Лиознова)