«Цитадель»: как авторы «Мстителей» скормили нейросети «Бонда» и «Борна» за $300 млн

На Amazon Prime Video продолжает выходить «Цитадель» — шпионский экшен-сериал, спродюсированный режиссерами последних «Мстителей» братьями Руссо. Ричард Мэдден из «Игры престолов», Приянка Чопра из четвертой «Матрицы» и Стэнли Туччи играют сотрудников сверхсекретной шпионской организации, которая противостоит другой сверхсекретной шпионской организации. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел три вышедшие серии «Цитадели» — и не смог отделаться от ощущения, что этот сериал сгенерировала нейросеть.

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«Среди того, для чего потенциально можно использовать [искусственный интеллект], — очевидно, конструирование и изменение повествования. Например, у вас есть беспрерывно развивающаяся история, будь то игра, фильм или сериал. Вы можете прийти к себе домой и скачать [искусственный интеллект] на свою стриминговую платформу. [И сказать ему:] «Эй, я хочу фильм со своим фотореалистичным аватаром и фотореалистичным аватаром Мэрилин Монро. Я хочу, чтобы это была романтическая комедия, потому что у меня был тяжелый день». И он отрендерит вполне достойную историю с диалогами, которая симитирует ваш голос. Она симитирует ваш голос — и вот внезапно у вас имеется романтическая комедия с вашим участием, которая идет 90 минут. И вы можете подгонять вашу историю конкретно под себя», — грозится в свежем интервью режиссер, сценарист и продюсер Джо Руссо. По его прикидкам, полноценное кино, придуманное нейросетью, мы увидим уже через пару лет. Каким оно будет? Поживем — увидим, но на самом деле ждать ответа аж два года не то чтобы нужно: надо полагать, это будет что-то сравнимое с сериалом «Цитадель», который братья Руссо только что выпустили на Amazon Prime Video.

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Формально Руссо тут лишь исполнительные продюсеры, по бумагам авторство «Цитадели» принадлежит, в частности, Джошу Эпплбауму («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») и Дэвиду Уэйлу («Охотники», «Вторжение»). Но рулили всей этой громадиной, надо полагать, именно Руссо, поскольку вряд ли Amazon согласилась бы выделить страшные $300 млн на 6 эпизодов непосредственно Эпплбауму и Уэйлу, а тут все-таки режиссеры двух последних «Мстителей» — то есть целых двух пунктов в десятке самых кассовых фильмов в истории.

Так вот, едва ли кто-то удивится, если после выхода шестого эпизода «Цитадели» Джо Руссо даст еще одно интервью, в котором признается, что этот сериал придумала нейросеть. Потому что он выглядит ровно как результат деятельности несчастного «искусственного интеллекта», которому скормили все 25 фильмов про Джеймса Бонда, всю франшизу «Миссия невыполнима» (6 шт.) и всего «Борна» (4+1). На выходе возник некий шпионский винегрет, который с легкой подачи братьев Руссо обзавелся, разумеется, франшизными аппетитами: людей из Marvel вынуть можно, а вот Marvel из людей нельзя, так что все, к чему прикасаются режиссеры финальных и полуфинальных «Мстителей», видимо, попросту обязано на мидасовский манер обращаться в золото, то есть в киновселенные.

Примечательно, что пока Руссо продавали и снимали один шпионский винегрет Amazon, они успели продать и снять другой (на самом деле не такой уж и другой) шпионский винегрет Netflix — в этом регионе возможны осадки в виде продолжений и спин-оффов «Серого человека» с Райаном Гослингом. С «Цитаделью», впрочем, планы еще более мегаломанские: что ее заранее продилили на второй сезон, это ладно, но вот планы на спин-оффы про Италию, Индию, Испанию и Мексику — тут уже правда страшно.

На деятельность нейросети «Цитадель» похожа потому, что в ней механически перебираются все жанровые приемчики, тропы, находки, да даже шутки, но остро ощущается отсутствие разума — ну и что ли души. Это и вправду винегрет: супершпионские сверхсекретные организации, герои с амнезией, выпуклый экшен, хлесткие (якобы) фразочки, водопад твистов. Проблема в том, что все это довольно-таки бездарно написано и снято. В случае, если тут и правда виноват «искусственный интеллект», что ж, Руссо стоит похвалить за потрясающую способность вытягивать из крупных компаний бешеные деньги, не ударяя и пальцем о палец. Если все-таки парадом командовали они сами — ну, тогда «Цитадель» можно назвать успешной только в качестве доказательства теории, что Руссо категорически несостоятельны как отдельные творческие единицы. На всех их наиболее успешных проектах — от ситкомов «Сообщество» и «Замедленное развитие» до, собственно, «Мстителей», — братья служили по сути людьми на подпевках и находились под чьим-то пристальным продюсерским надзором: от Дэна Хармона до великого и ужасного Кевина Файги.