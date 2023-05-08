В сериале «Гриффины» упомянули Новосибирск

По сюжету у пса Брайана взломали аккаунт в социальных сетях. Мег Гриффин выясняет, что хакер был из России, и произносит фразу: «Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки». Фраза была произнесена на русском языке.

© Кадр из мультсериала

После становится известно, что аккаунт взломал хакер из Челябинска, тогда герои решают его отыскать и едут в Россию.