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В американском мультсериале «Гриффины» упомянули Новосибирск

По сюжету у пса Брайана взломали аккаунт в социальных сетях. Мег Гриффин выясняет, что хакер был из России, и произносит фразу: «Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки». Фраза была произнесена на русском языке.

В сериале «Гриффины» упомянули Новосибирск
© Кадр из мультсериала

После становится известно, что аккаунт взломал хакер из Челябинска, тогда герои решают его отыскать и едут в Россию.

Следует пояснить, что героиню озвучивает американская актриса Мила Кунис, которая родилась в Украине, в городе Черновцы, и неплохо говорит на русском языке.

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