В сериале «Гриффины» упомянули Новосибирск

В американском мультсериале «Гриффины» упомянули Новосибирск
По сюжету у пса Брайана взломали аккаунт в социальных сетях. Мег Гриффин выясняет, что хакер был из России, и произносит фразу: «Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывезти Новосибирск из девушки». Фраза была произнесена на русском языке.
После становится известно, что аккаунт взломал хакер из Челябинска, тогда герои решают его отыскать и едут в Россию.
Следует пояснить, что героиню озвучивает американская актриса Мила Кунис, которая родилась в Украине, в городе Черновцы, и неплохо говорит на русском языке.