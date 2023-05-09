Вышел сериал по мотивам дневника Анны Франк

На National Geographic состоялась премьера сериала «Маленький огонек» Тони Фелана и Джоан Рейтер, посвященного всемирно известной истории Анны Франк. Шоу, однако, фокусируется на малоизвестной участнице тех событий — женщине, на протяжении нескольких лет кормившей и укрывавшей семью еврейских беженцев от нацистов. «Лента.ру» рассказывает, почему этот сериал непременно стоит посмотреть.

© Lenta.ru

1933 год. Юная голландка Мип Гиз (Бел Паули) с похмелья выслушивает от приемных родителей новую порцию нравоучений: девице уже 18 лет, а она все еще сидит без работы и мужа. Если с первой проблемой сердобольные родственники помочь не могут — времена нынче тяжелые, — то в качестве супруга уже готовы сосватать дочке ее собственного брата (благо сводного, но и он от такого предложения не в восторге). Чтобы отделаться от назойливой семейки, Мип устраивается секретаршей к обеспеченному еврею Отто Франку (Лив Шрайбер). Отто, возглавляющий небольшое предприятие по производству загустителей для джема «Опекта», перевез семью в Нидерланды из нацистской Германии в надежде на спокойную жизнь. Простоватая, но бескрайне эмпатичная Мип быстро сдруживается и с Отто, и с его дочерьми Анной и Марго (Билли Булле и Эшли Брук). Годы спустя, оказавшись у Франков на ужине, она толкает пламенную речь о том, что голландцы ни за что не дадут сограждан в обиду Гитлеру.

Видео дня

1940 год. Вооруженные силы Нидерландов пали под натиском вермахта после четырехдневного сопротивления, а по набережной перед «Опектой» уже маршируют эсэсовцы. Мип продолжает работать на Отто, не успевшего увезти семью в Америку, но уже скоро ее обязанности будут заключаться в поисках пропитания для Франков, которые прячутся в тайном убежище в задней части офиса. В этом ей помогает муж Ян (Джо Коул), обманом достающий продовольственные карточки через коллег. Покупать продукты приходится по всему Амстердаму — нацисты ищут укрывающихся евреев, и полная еды корзина может вызвать подозрения. А число ртов только растет: сначала к Франкам присоединяется бежавшая из Оснабрюка семья ван Пельсов, а затем Мип приводит в убежище своего дантиста Фрица Пфеффера (Ноа Тейлор).

Судьба Анны Франк и ее семьи — одна из самых пронзительных и одновременно самых растиражированных историй о холокосте

Стала она такой благодаря дневнику, который Анна получила в подарок на тринадцатилетие и вела с июня 1942-го по август 1944-го, пока скрывалась с семьей в убежище. Записи девочки из опустошенного нацистами дома вынесла именно Мип Гиз, затем передавшая их Отто — единственному из семьи Франков, пережившему концентрационные лагеря. Книга на основе писем Анны впоследствии стала, как указывал советский военный корреспондент Илья Эренбург в предисловии к русскоязычному изданию, «и человеческим документом большой значимости, и обвинительным актом», а еще оказала огромнейшее влияние на западную литературу и на жанр автобиографии в частности. И, само собой, породила множество экранизаций — в одном только 2021-м вышло сразу два проекта по мотивам дневниковых записей, в том числе мультфильм «Где Анна Франк?» от создателя «Вальса с Баширом» Ари Фольмана.

Уже Фольман в своей анимационной ленте попытался отойти от фигуры Анны, сделав главной героиней воображаемую подругу Китти, к которой девочка обращалась в своих письмах. «Маленький огонек» тоже раскрывает историю с несколько иного ракурса, ставя в центр сцены Мип, о которой широкой публике мало что известно. К примеру, на русском языке ее биография «Я прятала Анну Франк», вышедшая в 1987-м, была издана лишь в 2019 году.

«Маленький огонек» показывает процесс становления Мип, ее превращения из простушки-вертихвостки, проводящей вечера с друзьями в шумных кабаре и пабах, в стоическую героиню, в руках которой оказываются жизни доброго десятка людей. Трансформация эта видна уже в двух премьерных эпизодах, в которых действие скачет между довоенными временами и периодом оккупации. Анна Франк поначалу отодвинута даже не на второй, а на третий план.

Играющая Анну Франк актриса Билли Булле изображает обычную тинейджерку, которой неимоверно скучно сидеть взаперти

Сериал при этом не пытается дистанцироваться от истории Франков (чаще Анны действующим лицом служит Отто, чья дружба с Мип рождает наиболее эмоционально заряженные диалоги) — она продолжает оставаться центральной для всего повествования, но теперь показана от лица персонажа бесконечно сочувствующего, тоже переносящего тяготы, но все же отстраненного от общего для семьи еврейских беженцев горя. Это все еще рассказ об ужасах холокоста, но вместе с тем — и о тихом подвиге людей, которые, выбирая между собственной безопасностью и бескорыстной помощью, не бросили нуждающихся в беде.

При этом «Маленький огонек» не скатывается в пафосное прославление своей главной героини и вообще часто берет весьма нестандартный для исторической драмы о Второй мировой войне легковесный шуточный тон, но делает это тактично — в сценах, касающихся исключительно Мип и ее близких. Здесь нет опустошающей жуткой комедийности культового фильма Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна».

Стилистически «Маленький огонек» скорее похож на «Вавилон-Берлин» Тома Тыквера, в котором режиссер придавал столице Веймарской республики лоск современного тусовочного города

В крайне неудачном трейлере «Маленький огонек» выглядит непривычно модным — особенно, опять же, для серьезного кино о холокосте. В послужном списке шоураннеров исторических драм еще не было: Тони Фелан и Джоан Рейтер до сценария к «Маленькому огоньку» работали над «Анатомией страсти» и мыльными телеоперами, а режиссером первых серий выступила снимавшая комедию «Бортпроводница» и десяток мелодрам Сюзанна Фогель.

Выбранный авторами стиль повествования, впрочем, не воспринимается как нечто отталкивающее (но точно как что-то инородное). Наоборот, кажется, что сериал может одинаково увлечь совсем разные поколения. Отчасти из-за органичной многотональности, отчасти благодаря завораживающей игре Шрайбера и Паули (и их совместной химии, которая пока не так сильно видна у Паули с Джо Коулом), отчасти потому, что это воодушевляющая история о самопожертвовании, которую мир несправедливо обошел вниманием. Ну и, конечно, из-за того, что это все еще рассказ об Анне Франк и ее дневнике — об отпечатке детской наивности на страшнейших страницах в истории человечества, об артефакте войны, который вновь заставляет думать о том, что больше таких вещей случиться не должно, и который сегодня обретает, если уже не обрел, пугающе осязаемые черты.