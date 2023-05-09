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Забастовка сценаристов приостановила работу над приквелом «Игры престолов»

Работа над созданием нового приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщается Джорджа Р. Р. Мартина.

«Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — отметил писатель.

Ранее сообщалось, что съемки финального сезона сериала «Очень странные дела» отложили на неопределенный срок из-за забастовки сценаристов.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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