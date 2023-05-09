Новый сезон гастрономического сериала "Медведь" выйдет 22 июня
Продолжение сериала «Медведь» выйдет на Hulu 22 июня. Об этом проинформировал американский телеканал FX. При этом, как сообщается, все 10 серий появятся на стриминге одновременно.
Сериал и далее будет рассказывать о сотрудниках чикагского ресторана «The Bear» и его шеф-поваре Карми Берзатто. Главную роль играет Джереми Аллен Уайт. Также в актерском составе отметились Эбон Мосс-Бахрах и Айо Эдебири .
Первый сезон ресторанного драмеди остается одним из самых высокооцененных сериалов на Rotten Tomatoes. У него рейтинг — 100%.
Подробнее о сериале можно почитать в рецензии «Газеты.Ru» на первый сезон.