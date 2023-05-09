В новой серии Гриффины приехали в Челябинск: вот как отреагировали российские зрители

На днях завершился 21-й сезон мультсериала «Гриффины», который, помимо прочего, отличился шутками про Россию. Действие предпоследней, 19-й серии мультфильма разворачивается в Челябинске. На это обратил внимание сайт ura.ru. Эпизод называется «Из России с любовью, часть 1».

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Что привело Гриффинов в самый суровый российский город? Согласно превью, три члена семейки — средняя дочь Мэг, пес Брайан и малыш Стьюи ищут челябинского хакера, взламывающего аккаунты в соцсетях. По версии сценаристов, в этой вселенной все носят дурацкие челки, живут в избушках, безостановочно пьют и читают газету «Россия вчера». Впрочем, ura.ru отметил, что в серии упоминают достопримечательность Челябинска, чаеразвесочную фабрику Кузнецова. Это старинное здание в центре города, которое входит в число объектов культурного наследия народов РФ. По словам Стьюи, Челябинск называют «Уральским Чикаго».

Образ города и его жителей получился не самый лестный, но, как показывает практика, обижаться на «Гриффинов» бесполезно. К слову, в комментариях россияне демонстрируют хороший иммунитет к подобной критике. «Я бы сказал, что это оскорбительно. Но для "Гриффинов" это будет комплиментом», — пишет первый.

«Ну не знаю, как-то неправдоподобно показана Россия, слишком ярко и пестро», — шутит второй. «Во всяком случае дороги изобразили достоверно», — подмечает третий. «Всегда забавно наблюдать узкий кругозор американских сценаристов», — комментирует четвертый.