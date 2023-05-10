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Финальный сезон "Наследников" официально выйдет в России

Спустя 1,5 месяца после премьеры четвертого сезона "Наследников" (Succession) на HBO Max российские онлайн-кинотеатры покажут первые шесть эпизодов с русской озвучкой.

Финальный сезон "Наследников" официально выйдет в России
© Российская Газета

Для "Амедиатеки" русскую дорожку записала компания "Кравец-Рекордз", сейчас к просмотру по подписке доступны пять серий, а шестая будет добавлена в ближайшее время.

Сейчас сериал ушел на хиатус - премьера четырех заключительных эпизодов сезона запланирована на 28 мая. Известно, что четвертый сезон станет для шоу последним и у него не запланировано никаких спин-оффов, хотя сериал чрезвычайно популярен в США и по всему миру.

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