Финальный сезон "Наследников" официально выйдет в России
Спустя 1,5 месяца после премьеры четвертого сезона "Наследников" (Succession) на HBO Max российские онлайн-кинотеатры покажут первые шесть эпизодов с русской озвучкой.
Для "Амедиатеки" русскую дорожку записала компания "Кравец-Рекордз", сейчас к просмотру по подписке доступны пять серий, а шестая будет добавлена в ближайшее время.
Сейчас сериал ушел на хиатус - премьера четырех заключительных эпизодов сезона запланирована на 28 мая. Известно, что четвертый сезон станет для шоу последним и у него не запланировано никаких спин-оффов, хотя сериал чрезвычайно популярен в США и по всему миру.