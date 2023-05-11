Анонсирован выход второго сезона «Благих знамений»
Второй сезон сериала «Благие знамения» выйдет на сервисе Amazon уже 28 июля и будет состоять из шести серий. Анонс приурочили к 23-й годовщине с момента релиза оригинальной книги.
Кинокартина повествует о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые вынуждены жить в современном мире. В продолжении сюжет развернется вокруг встречи с ангелом, который полностью утратил воспоминания.
В ленте речь пойдет, в том числе, о событиях невышедшего романа Нила Геймана и Терри Пратчетта.
В главных героев шоу вновь перевоплотятся Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). Помимо знакомых всем звезд, в новом сезоне также сыграют Мэгги Сервис и Миранда Ричардсон. Фрэнсис Макдорманд вернется к роли бога.