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Анонсирован выход второго сезона «Благих знамений»

Второй сезон сериала «Благие знамения» выйдет на сервисе Amazon уже 28 июля и будет состоять из шести серий. Анонс приурочили к 23-й годовщине с момента релиза оригинальной книги.

Анонсирован выход второго сезона «Благих знамений»
© Слово и Дело

Кинокартина повествует о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые вынуждены жить в современном мире. В продолжении сюжет развернется вокруг встречи с ангелом, который полностью утратил воспоминания.

В ленте речь пойдет, в том числе, о событиях невышедшего романа Нила Геймана и Терри Пратчетта.

В главных героев шоу вновь перевоплотятся Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). Помимо знакомых всем звезд, в новом сезоне также сыграют Мэгги Сервис и Миранда Ричардсон. Фрэнсис Макдорманд вернется к роли бога.

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