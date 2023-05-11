Анонсирован выход второго сезона «Благих знамений»

Второй сезон сериала «Благие знамения» выйдет на сервисе Amazon уже 28 июля и будет состоять из шести серий. Анонс приурочили к 23-й годовщине с момента релиза оригинальной книги.

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Кинокартина повествует о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые вынуждены жить в современном мире. В продолжении сюжет развернется вокруг встречи с ангелом, который полностью утратил воспоминания.