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Вышел первый трейлер сериала-приквела "Гремлинов" от Стивена Спилберга

Опубликован трейлер новой главы вселенной гремлинов - это давно обещанный анимационный сериал-приквел "Гремлины: Тайны могвая" (Gremlins: Secrets of the Mogwai).

Что немаловажно, предприятием занимались создатели оригинала - Джо Данте и Стивен Спилберг. На озвучке - Мэттью Риз, Мин-На Вэнь, Джеймс Хун, Б.Д. Вонг, Сандра О, Рэндалл Пак и Джордж Такей.

Действие развернется в Шанхае 20-х годов прошлого века, когда семья Винг познакомится с Гизмо. Его озвучил Эйджей Локасио.

Премьера - 23 мая. Кстати, шоу было продлено на второй сезон еще до релиза первого.

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