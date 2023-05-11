Опубликован трейлер новой главы вселенной гремлинов - это давно обещанный анимационный сериал-приквел "Гремлины: Тайны могвая" (Gremlins: Secrets of the Mogwai).

Что немаловажно, предприятием занимались создатели оригинала - Джо Данте и Стивен Спилберг. На озвучке - Мэттью Риз, Мин-На Вэнь, Джеймс Хун, Б.Д. Вонг, Сандра О, Рэндалл Пак и Джордж Такей.

Действие развернется в Шанхае 20-х годов прошлого века, когда семья Винг познакомится с Гизмо. Его озвучил Эйджей Локасио.