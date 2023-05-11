Вышел трейлер документалки об Арнольде Шварценеггере
На YouTube-канале Netflix вышел трейлер (18+) документального сериала об Арнольде Шварценеггере. Первая из трех серий "Арнольда" (Arnold) выйдет в эфир 7 июня.
Сам "Железный Арни" дал обстоятельное интервью создателям и рассказал о своем жизненном пути. Как известно, Арнольд родился в Австрии, у него были непростые детство и юность, большие трудности после переезда в США, однако он всегда находил время для тренировок. В 23 года он впервые выиграл титул "Мистер Олимпия" и вскоре стал самым молодым "Мистером Вселенная".
Арнольд известен также своими ролями в кино (Конан, Терминатор Т-800, Мистер Фриз и многие другие запоминающиеся образы), своей политической карьерой и возвращением к кино вновь.