Почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Это ныне не комильфо. Нет, все как бы признают, что ситуация с отечественными сериалами изменилась в лучшую сторону, но все равно все не так. И — жестко, без попытки объективности. Либо — черное, либо — белое. Ругать — всегда проще. Когда есть за что — не вопрос. Но история с сериалами вообще достаточно субъективна.

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Одним, например, нравятся мелодрамы из серии «Любовь может все». Я смеюсь в голос над диалогами их героев, а подруга моя — роняет слезы: как же трогательно, говорит. По мне — пошло до дикости, а ей — в самую душу заходит! Но кто из нас прав? Судьи вообще — кто? Случаются редкие приступы «всеобщей любви». Так, сериал «Казанова» Первого канала «зашел» ну практически ста процентам зрителей. Милый, добрый проект без полутонов, про очаровательного жулика. Большинству понравилась и «Черная весна».

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Но это — исключения. В основном — на все направляется поток помоев и каскад тухлых помидоров: не то! А еще на критику есть мода. Например, почему-то почти принято, ну или модно ругать Федора Бондарчука. Особенно с того момента, как летающая тарелка в его «Притяжении» перепахала Чертаново. «Ужасный фильм». Почему ужасный, чем? Не великий, да, но зрелищный. Объективно? Вполне.

А сериал «Актрисы», где он был режиссером, объективно не дотянут — факт? Еще есть и настоящие «волны неприятия». Например, в какой-то момент все ополчились на Александра Петрова. Да, правда, артист невольно поднадоел — ибо прыгал из каждого утюга.

А сейчас — где он? Ну да, сообразил «На двоих…» с Козловским. Но ведь хорошо «сообразил»! Прекрасным тоном считается почему-то критика Сергея Безрукова. Вроде как в «Бригаде» все было хорошо, а потом... Но ведь это не так. И он прекрасно сыграл в «Шпионе», и не только в нем! А вот чудесного Александра Яценко ругать как бы немодно — он всеобщий любимец. Да и мой тоже!

Но давайте честно: в провальном сериале «Фишер», который не спасли от фиаско ни матерщина, ни бесконечное курение Ивана Янковского, Александра Бортич не играет от слова «совсем», а Александр Яценко — от слов «ни разу».

Устал от частых съемок? Может быть, не знаю. Хотя кого это волнует? Да, ругать всегда есть за что. В изумительном по замыслу и частично по реализации сериале «Швабра» иногда отсутствие игры актеров зашкаливает настолько, что не спасает дело и сценарий. Но объективно — он неплох.