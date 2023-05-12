Приквел сериала «Сверхъестественное» закрыли после первого сезона

Создатели не стали продлевать сериал «Винчестеры». Телеканал The CW Television Network планировал снять несколько сезонов, однако счел проект нерентабельным. Тем не менее материнская компания Warner Bros. намерена вдохнуть новую жизнь в сериал. В ближайшее время планируется передача прав другому каналу или стриминговому сервису.

«Винчестеры» рассказывают историю родителей братьев Дина и Сэма из сериала «Сверхъестественное», которые тоже являются охотниками на нечисть. Повествование ведется от лица Дина, которого исполнил все тот же Дженсен Эклс. Главные роли в приквеле достались Дрэйку Роджеру и Мэри Кэмпбелл.