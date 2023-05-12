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Дженсен Эклс хочет спасти сериал «Винчестеры» после закрытия

Вчера стало известно о том, что сериал «Винчестеры», приквел известного шоу «Сверхъестественное», закрыли после первого сезона. Эта новость очень огорчила не только фанатов проекта, но и Дженсена Эклса, который был продюсером шоу.

Дженсен Эклс хочет спасти сериал «Винчестеры» после закрытия
© Чемпионат.com

В социальных сетях Эклс призвал людей распространять хэштег #SaveTheWinchesters. Актёр хочет, чтобы проект продолжил существовать, но на другой площадке. Фанаты поддерживают это желание и активно распространяют хэштег.

Чемпионат.com

«Винчестеры» рассказывают о родителях Дина и Сэма из «Сверхъестественного» — Джоне и Мэри. История ведётся через рассказ самого Дина в исполнении Дженсена Эклса. Джареда Падалеки в образе Сэма в шоу не появилось.

Получится ли сохранить «Винчестеров», пока сказать трудно. Возможно, какая-то студия или телеканал выкупят права на проект и продолжат его развивать.

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