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Что покажут в новом сериале «Вика-Ураган»

В ближайшее время на российском телевидении состоится премьера сериала «Вика-Ураган». Проект покажет историю о молодой женщине со сложным характером, но с большим сердцем, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ТНТ.

Что покажут в новом сериале «Вика-Ураган»
© РИА "ФедералПресс"

«Это сериал про одиноких, брошенных людей, которых Вика вокруг себя собирает, которым помогает, сама при этом являясь таким же человеком. И вся эта компания благодаря ей в итоге превращается в семью», – рассказал сценарист и режиссер проекта Илья Петрухин.

Обостренное чувство справедливости привело главную героиню Вику в женскую колонию. Выйдя на свободу она понимает, что потеряла все, что имела. Оказываясь в трудном положении, женщина не сдается и пытается справиться с ураганом проблем, чтобы доказать всем, что настоящий ураган – это она сама. В сериале прекрасный актерский состав: Аглая Тарасова, Ирина Розанова, Иван Добронравов, Настасья Самбурская и другие. «Мне сразу понравился сценарий, это динамичная, яркая история. Мне близок персонаж. Вика – герой, она сильная, где-то даже упрямая. Ее не ломает тюрьма, измена мужа, проблемы в семье… Она всегда остается верна своим принципам и совести», – отметила Тарасова. Ранее «ФедералПресс» писал, что с 15 мая на ТНТ начнется показ сериала «Звездный суд». Проект расскажет о тяжбах между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Фото: пресс-служба ТНТ

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